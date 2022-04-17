شريف الدسوقي يهاجم أشرف عبد الباقي: أعماله أضرت المسرح المصري

هاجم الفنان المصري شريف الدسوقي، مواطنه الفنان أشرف عبد الباقي بسبب مجموعة العروض المسرحية الكوميدية التي قدمها خلال السنوات الماضية باسم ”مسرح مصر“، معتبراً أن ”ما قدم كان بمثابة المزاح بين الأصدقاء ولا يعتد به كمحتوى مسرحي، لذلك ما قدم أضر بالمسرح المصري“ بحسب قوله.

وأكد الدسوقي، خلال لقائه مع الإعلامية اللبنانية راغدة شلهوب في برنامج ”سابع سما“ المذاع على فضائية ”النهار“ المصرية في حلقة السبت، أن ما يقوله هو نقد فني فقط بعيداً عن شخصية أشرف عبدالباقي.

وقال الدسوقي، إن المسرح الذي يقدمه (الباقي) على مدار سنوات طويلة قلل من المسرح المصري وأضره كثيراً.

وأشار إلى أن هناك شواهد عديدة على ضعف تلك الأعمال المسرحية التي قدمت فمن غير المعقول أن يخرج عرض مسرحي في أسبوع أو 4 أيام فقط، وأيضا غير موجود أن يخرج ممثل يمازح زميله ثم يغادر ويخرج غيرهما ونفس الأمر يتكرر على خشبة المسرح دون تقديم محتوى أو مضمون أو حدث ليقال إن هذا عرض مسرحي.

واعتبر الفنان المصري، أن ”ما يقدم في عروض (مسرح مصر) للفنان أشرف عبدالباقي بمثابة الاستكتشات الفنية ولا يعتد بها نهائياً كأعمال مسرحية تقدم للجمهور“.

يشار إلى أن ”مسرح مصر“ هو نوع مستحدث من المسرحيات عرض لأول مرة في يناير عام 2014، على شكل حلقات، بحيث تكون كل حلقة باسم ومضمون مختلف في إطار كوميدي ترفيهي ساخر.

وتوالت العروض أسبوعيًا على المسرح إلى أن وصل إلى 21 عرضًا، وقد لاقى نجاحًا واسعًا في الشارع المصري ما حفز الفرقة بقيادة الفنان أشرف عبدالباقي على عرض عدة مواسم متالية، وشهد ظهور وجوه جديدة على الساحة الفنية في مصر.

والعروض التي قُدمت من بطولة الفنانين أشرف عبد الباقي، علي ربيع، مصطفى خاطر، حمدى الميرغني، محمد أنور، دينا محسن وكريم عفيفي، وعدد من الوجوه الشابة.