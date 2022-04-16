يوتيوب يحظر إعلان محمد منير والشاب خالد

حظرت إدارة يوتيوب إعلان بنك القاهرة الذي يقدمه النجمان محمد منير والشاب خالد بسبب اتهام بسرقة لحنه من إحدى الأغاني التي لحنها المصري محمد رحيم.

وكان الملحن المصري محمد رحيم قد أعلن عن سرقة أحد ألحانه بالأغنية التي قدمها الفنان المصري محمد منير بمشاركة الفنان الجزائري الشاب خالد في إعلان لبنك القاهرة، معلنا أنه سيتخذ الإجراءات القانونية حيال من قام بسرقة مجهوده.

وكتب محمد رحيم منشورا على حسابه على فيسبوك في ساعة متأخرة من مساء السبت أعلن خلاله عن حظر إدارة يوتيوب للإعلان محل النزاع.

وأوضح رحيم في منشوره: ”الحمد لله رب العالمين، إدارة موقع يوتيوب تحظر إعلان بنك القاهرة لإثبات واقعة السرقة والتعدي على الأعمال المحمية التي تمت سرقتها في إعلان بنك القاهرة، وسوف يتم حظر الإعلان في كل المواقع والفضائيات تباعًا الفترة المقبلة، إذا لم يتم التوصل لحل مع أصحاب الشأن“.

وأثار محمد رحيم الجدل خلال اليومين الماضيين بإعلان سرقة لحنه وتقديمه بإعلان لبنك القاهرة، وذلك من خلال منشور كتبه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“ قال فيه: ”وكالعادة وزي ما انا متعود كل سنه الاقي في رمضان لحن من الحاني نازل في أحد الإعلانات أو المسلسلات بدون استئذان أو تصريح مني أو من الشاعر والمرة دي الضرر كبير جدا لأنه تم سرقة لحني ووضعه في واحد من أكبر الحملات الدعائية واللي بيغنيه قطبين كبيرين من أقطاب الأغنية العربية الفنان محمد منير والشاب خالد“.

وأضاف رحيم: ”الغريبة ان النحت والاستخفاف بحقوق المؤلف والملحن خلى القائمين على العمل يقنعوا الشاب خالد يغني جمله اللحن اللي كنت عاملها للمطرب الكبير المنافس له (الشاب مامي) من سنة 2007 يعني من 15 سنه بدون الرجوع لي ولا لورثة الشاعر عبد العزيز عمار شاعر الاغنية الاصلية الله يرحمه“.

وتساءل ”ازاي انتوا مستخفين بالقضاء والقوانين كده؟ وازاي انتو ناس مجردين من المهنية ومش بتحترموا ولا الجمهور ولا الزملاء ؟؟ وازاي انتوا بتسرقوا الأعمال في وضح النهار ليستفيد بنك من بنوك الدولة مستخفين بحكومة نفس الدولة وكأنكوا واثقين ان مفيش حد هيعملكوا حاجه ولا حد هيعاقب اللى سرق واعتدى والله العظيم حرام مجهود السنين يترمي على الارض كده قدام عين الواحد وهو حي يرزق ايه الاستخفاف والاستهانة دي بالبلد وبقوانينها وقضائها !؟“.

وأضاف ”كنتوا هتخسروا ايه لما تفهموا بتوع بنك القاهرة ان انتوا مستعملين ألحان من ناس مختلفة والألحان دي ليها أصحاب وكنتوا تواصلتوا بشكل محترف ومحترم علشان تحصل على تصريح قانوني باستعمال اللحن وتعفي نفسك من السرقة يا فنان ويا جهة الإنتاج وتعفي إدارة البنك من تهمة التعدي على أعمال الناس بالعكس كان هيبقى سلوك محترم واحترافي واخلاقي!“.

جدير بالذكر أن محمد رحيم ملحن مصري تعاون مع كبار مطربي الوطن العربي وله العديد من الأغنيات الشهيرة.