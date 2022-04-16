ما حقيقة تعرض أحمد السعدني للخطف أثناء تصوير "بطلوع الروح"

تعرض أحد أفراد طاقم عمل مسلسل ”بطلوع الروح“، الذي تقوم ببطولته الفنانة إلهام شاهين والفنانة منة شلبي، للخطف الأحد أثناء تصوير بعض مشاهد العمل في لبنان.

وكانت الأنباء تتحدث عن تعرض الفنان المصري أحمد السعدني للخطف، ليتبين أن من تعرض للخطف هو أحد الموظفين بالشركة المنتجة للعمل.

ويأتي ذلك بالتزامن مع عرض الحلقة الأولى من المسلسل الذي أثار ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي فور طرح ”البوسترات“ الدعائية له، ووجهت له اتهامات بالإساءة إلى الدين الإسلامي.

وأعلن محمد فارس شقيق الفنان محمود فارس، عبر حسابه على موقع ”فيسبوك“ خبر الخطف قائلًا: ”تعرض فريق عمل مسلسل بطلوع الروح لعملية خطف في أثناء تصوير المسلسل، والجيش اللبناني تدخل لإنقاذهم“.

وأصدرت شركة ”صباح إخوان“ المنتجة للمسلسل بيانا رسميا نشرته على تويتر، نفت فيه خطف السعدني، قائلة: ”بعد تداول أنباء بخطف الممثل المصري أحمد السعدني، عند مفرق بلدة طيبة، تؤكد شركة الصباح إخوان أن السعدني بألف خير والخبر عار من الصحة، إذ إن فريق العمل انتهى اليوم من تصوير مشاهده الخاصة بمسلسل بطلوع الروح الرمضاني“.

وأكدت الشركة في بيانها ”أن المخطوف هو موظف يعمل لدّى شركة الصباح، وأن المنتج صادق الصباح يتابع ملابسات القضية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية“.

وكانت الفنانة المصرية إلهام شاهين، قد وصفت في تصريحات سابقة لـ“إرم نيوز“، مسلسل ”بطلوع الروح“، بأنه يمثل ”صفعة على وجه الإرهاب“.

وقالت إن المسلسل ”كشف مخططاتهم، ويوضح أنهم بعيدون كل البعد عن الدين الإسلامي الحنيف“، معربة عن استغرابها من الهجوم الذي تعرضت له بعد طرح الملصق الدعائي له.

وأضافت شاهين ”بالنسبة للزي الذي أرتديه بالمسلسل والذي تعرضت لانتقادات بسببه، هذا هو زي النساء الداعشيات، لماذا لم يهاجموا الداعشيات وهاجموني أنا الذي أعمل على فضحهم أمام العالم“، بحسب قولها.

وأكدت أن ”المسلسل يقدم رسالة هامة جدا، وهو يحارب الإرهاب، ويشارك به عدد كبير من الممثلين من الوطن العربي، مثل العراق وفلسطين وسوريا والمغرب والأردن، وكذلك من أوروبا مثل روسيا وإيطاليا وبولندا، بالإضافة لعدد من الممثلين المصريين مث: منة شلبي وأحمد السعدني ومحمد حاتم“.

ومسلسل“بطلوع الروح“ 15 حلقة، وهو من تأليف محمد هشام عبية وإخراج كاملة أبو ذكري.