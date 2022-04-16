بلاغ للنائب العام المصري ضد "فاتن أمل حربي" بتهمة ازدراء الأديان

تقدم المحامي المصري سمير صبري ببلاغ للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد مسلسل ”فاتن أمل حربي“ وكاتبه إبراهيم عيسى، موجها اتهاما لهم بازدراء الدين الإسلامي.

وكان مسلسل فاتن أمل حربي قد أثار جدلا كبيرا منذ عرض حلقاته الأولى؛ بسبب رفضه قانون الأحوال الشخصية، وإظهاره رجل الدين بصورة غير لائقة، من وجهة نظر الأزهر.

وقال سمير صبري في دعواه المقدمة إن مسلسل ”فاتن أمل حربي“، الذي تؤدي بطولته الفنانة نيللي كريم، وتدور أحداثه حول قانون الأحوال الشخصية، ”تعمد المبلغ ضده تشويه صورة علماء الأزهر رجال الدين؛ وذلك لإسقاط فكرهم، والذين أفنوا حياتهم في خدمة العلم والدين، وإظهار رجل الدين بمظهر الجاهل وتشويه سمعته، والتي يدعون فكر المسلسل إلى تضليل الشريعة والتعدي على الثوابت الدينية ونشر السلوكيات السلبية، والتي من شأنها أن تؤثر في المجتمع وترسخ القيم السلبية التي تهدد استقراره“.

وأضاف أن ”إبراهيم عيسى تعمد في هذا السيناريو الخاص بالمسلسل مهاجمة القيم المجتمعية والثوابت الدينية، وإظهار رجال الأزهر في صورة سيئة؛ ما دعا مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر الشريف إلى مهاجمة المسلسل الذي يبث سمومه بين الأوساط الجماهيرية، والذي يقع في براثن هذه الأفكار الخبيثة، متجاهلًا أن الفن والإبداع رسالة سامية هدفها تثقيف الناس وتنويرهم ونشر القيم والأخلاق، وبناء جيل يعي تلك القيمة، لا تقوم على تشويه الرموز والتعدي على هيبة رجال الأزهر وشيوخه؛ الأمر الذي ينذر بخطر مجتمعي جسيم“.

وذكر المحامي المصري أنه ”مما لا شك فيه أن حرية الاعتقاد مكفولة بمقتضى الدستور، إلا أن هذا لا يبيح لمن يجادل في أصول دين من الأديان أن يمتهن حرمته أو يحط من قدره أو يزدريه عن عمد منه، فإذا ما تبين أنه إنما كان يبتغي بالجدل الذي أثاره المساس بحرمة الدين والسخرية منه فليس له أن يحتمي من ذلك بحرية الاعتقاد“.

وأشار إلى أن ”جريمة استغلال الدين في الترويج لأفكار متطرفة المنصوص عليها في المادة 98، ومن قانون العقوبات، تتطلب لتوافرها ركنا ماديا هو الترويج أو التحبيذ بأي وسيلة لأفكار متطرفة تحت ستار مموه أو مضلل من الدين، وآخر معنويًا بأن تتجه إرادة الجاني لا إلى مباشرة النشاط الإجرامي، وهو الترويج أو التحبيذ فحسب، وإنما يجب أن تتوافر لديه أيضا إرادة تحقيق واقعة غير مشروعة، وهي إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية“.

وكان الأزهر أصدر بيانا، في ساعة مبكرة من صباح السبت، هاجم خلاله مسلسل ”فاتن أمل حربي“، واصفا إياه بأنه يهدم ثوابت الدين ويسيء إلى صورة الأزهريين.

ويسلط المسلسل المصري”فاتن أمل حربي“، الذي يعرض ضمن السباق الرمضاني الجاري، الضوء على قانون الأحوال الشخصية في مصر.

المسلسل بطولة نيللي كريم وشريف سلامة وهالة صدقي وخالد سرحان ومحمد الشرنوبي ومحمد ثروت وجيلان علاء وفادية عبدالغني.