بلقيس تكذّب عبدالله بالخير بعد زعمه طلبها مليوني درهم كتعويض

ردت الفنانة بلقيس فتحي، على تصريحات الفنان الإماراتي عبدالله بالخير، الذي قال فيها إنها ليست إماراتية، ووالدها عازف العود الفنان اليمني الشهير أحمد فتحي، مؤكدة أنها حاصلة على جنسية الدولة كإحدى بنات المواطنات بعد استيفاء الشروط.

وقالت ”بلقيس“، خلال استضافتها عبر برنامج ”مراحل“ الذي يقدمه الإعلامي السعودي علي العلياني إنه لا يمكن لعبدالله بالخير أو غيره أن يجردها من جنسيتها ووطنيتها، كاشفة خلال حديثها عن أصولها اليمنية.



وأشارت الفنانة إلى أن كلام الفنان عبدالله بالخير، حول أنهم مشردون من بلدانهم وجاءوا إلى الإمارات، أزعجها جدًا، قائلة: “هذا الكلام لا يمثلنا كإماراتيين، ولا يمثل دولة الإمارات بشكل خاص، لأنها دولة وصلت إلى المريخ.. وهذه النعرات القبلية تعيدنا إلى الوراء 30 عامًا“.

وأكدت ”بلقيس“ أنها لم تتبرأ يومًا من أصلها اليمني، قائلة: “للذين يتشدقون ويقولون إنني تنصلت من أصلي، أقول، والدي من الحديدية، ووالدتي أصلها من شبوة، وبكل فخر تربَّت وعاشت في عدن، وعندي أجداد في حضرموت، هذا أصلي“.

وروت ”بلقيس“ تفاصيل نشأتها منذ طفولتها ثم حصولها على الجنسية الإماراتية: “حصلت على الجنسية الإماراتية على اعتبار أن جدّي ذهب إلى الدولة، في العام 1968، وحصل على الجنسية هو ووالدتي، وصدر مرسوم سامي من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بتجنيس أبناء المواطنات، فكنت أنا واحدة من الحاصلين على الجنسية بعد أن استوفيت الشروط”.

وعن طلبها الحصول على مليوني درهم في قضية رفعتها ضد الفنان عبدالله بالخير، بسبب تصريحاته التي قال فيها إنها ليست إماراتية، قالت إن ”هذا المبلغ غير صحيح، لأنه بحسب القانون الحد الأدنى في قضايا مكافحة التمييز العنصري في الإمارات هو 500 ألف درهم، والحد الأقصى هو مليون درهم.

وتابعت “أنها لم تطّلع على المذكرة التي قدمها محاميها للجهات المختصة وقتها، نتيجة انشغالها بعدة مشاكل، وانفصالها عن زوجها، وكذلك تزامن تلك الأزمة مع ظهور فيروس كورونا، لذلك كانت لم تتابع القضية، وطلبت من محاميها عدم متابعتها ولم تخسرها“، بحسب قوله.

وأبدت ”بلقيس“ استعدادها، ورغبتها في الصلح مع عبدالله بالخير، مؤكدة أنها في حال التقته ستقوم بالسلام عليه.

يشار إلى أنه في نفس البرنامج “مراحل” مع الإعلامي السعودي علي العلياني، قال الفنان عبدالله بالخير إن الفنانة ”بلقيس“ ليست إماراتية، ووالدها عازف العود الفنان اليمني الشهير أحمد فتحي، مشيرًا إلى أن ”الكذب يزعجه“، بحسب قوله.

وقال بالخير:“يزعجني أن يُغنّي فنان لبلد ليست بلاده ويقول (بلادي)، هذا غير صادق، وعلى عكس المنطق. فالأولى هنا أن يقول إنها أغنية مقدمة هدية”.

وأكد الفنان الإماراتي أنه لن يعتذر للفنانة ”بلقيس“، لأنها رفعت قضية عليه عقب تصريحاته التي اعتبرتها “تعديًا عليها”، وطلبت تعويضًا مقدار 2 مليون درهم إماراتي، ولكنها خسرت القضية بعد ذلك. لكنه أبدى أيضًا رغبته في الصلح مع ”بلقيس“ ، بسبب ”عدم وجود خلاف جوهري بينهما“، بحسب قوله.