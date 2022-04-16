في بيان شديد اللهجة.. الأزهر يهاجم مسلسل "فاتن أمل حربي"

أصدر مركز الفتوى التابع للأزهر الشريف بيانا شديد اللهجة هاجم خلاله المسلسل المصري ”فاتن أمل حربي“، محذرا من الاستهزاء بآيات القرآن الكريم، وتشويه صورة رجل الدين.

وكان مسلسل فاتن أمل حربي قد أثار جدلا كبيرا منذ عرض حلقاته الأولى، بسبب رفضه قانون الأحوال الشخصية، وإظهاره لرجل الدين بصورة غير لائقة ”من وجهة نظر الأزهر“.

وقال مركز الفتوى التابع للأزهر الشريف في بيانه الذي أصدره في ساعة مبكرة من صباح اليوم: ”إن تعمُّد تقديم عالِم الدّين الإسلامي بعمامته الأزهرية البيضاء في صورة الجاهل، الإمّعة، معدوم المروءة، دنيء النفس، عَيِيّ اللسان -في بعض الأعمال الفنيّة-؛ تنمُّرٌ مُستنكَر، وتشويه مقصود مرفوض، لا ينال من العلماء بقدر ما ينال من مُنتقصيهم، ولا يتناسب وتوقير شعب مصر العظيم لعلماء الدِّين ورجاله“.

وأضاف الأزهر في بيانه: ”لا كهنوتية في الإسلام، ولم يدَّعِ أحد من الأئمة والفقهاء العِصمة لنفسة على مرِّ العصور، بل كلهم بيَّن ما رآه حقًّا وَفق أدوات العلم ومعايير التخصُّص على وجه الإيضاح، لا الإلزام، ونسبة هذه الأوصاف الشائنة للعلماء تدليسٌ، ووصِاية، وخلطٌ مُتعمَّد؛ يهدف إلى تشويههم، وإسقاط مكانتهم ومقامهم، كما يهدف إلى تشويه مفاهيم الدين الحنيف، وتفريغه من مُحتواه“.

وأكد مركز الفتوى بالأزهر أن ”الاستهزاء بآيات القرآن الكريم، وتحريف معانيها عمّا وُضِعت له عمدًا، وعَرْض تفسيرات خاطئة لها على أنها صحيحة بهدف إثارة الجدل؛ جريمة كُبرى بكل معايير الدين والعلم والمهنية، وتَنكّرٌ صارخ للمُسلَّمات“ .

وشدد الأزهر على أن ”السُّنة النّبويّة الصّحيحة ثاني مصادر التشريع الإسلامي بعد القرآن الكريم، وهي التطبيق العملي له، وأُولَى أدوات فهمه واستنباط أحكامه، التي دلَّ القرآن على اعتبارها وحيًا إلهيًّا من قول سيدنا رسول الله ﷺ وفعله وتقريراته، ومحاولة تهميشها وتنحيتها؛ محاولةٌ لهدم عِماد من عُمُد الدين، واعتداءٌ مرفوض على مكانة صاحب السُّنة سيدنا ومولانا محمد“.

ويسلط المسلسل المصري”فاتن أمل حربي“ الذي يعرض ضمن السباق الرمضاني الجاري، الضوء على قانون الأحوال الشخصية في مصر.

وتدور أحداث المسلسل حول امرأة، تلعب دورها الفنانة نيللي كريم، تتقدم بـ14 قضية أحوال شخصية، وتتهم القانون بأنه لا ينصف المرأة.

وسبق أن صرح إبراهيم عيسى مؤلف المسلسل لوسائل إعلام محلية، أن ”أحوال المرأة المصرية محكومة بقانون عمره 100 عام بتوقيع الملك فؤاد، ورغم تعديله في أعوام 1926 و1989 و2000، وإصدار قانون محكمة الأسرة في 2004، إلا أن القوانين نفسها من 100 سنة، ما يترتب عليه أمور مفجعة في المحاكم، وكل أوجه الانتصار للمرأة رسميا وشعبيا الموجودة الآن لا تنعكس على القانون، فكان مهما تقديم عمل درامي في وقت جماهيري يطرح القضية بشفافية كاملة ودراما حقيقية“.

المسلسل بطولة نيللى كريم، شريف سلامة وهالة صدقي وخالد سرحان ومحمد الشرنوبي ومحمد ثروت وجيلان علاء وفادية عبد الغني.