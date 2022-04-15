وفاة الفنانة المغربية رشيدة الحراق‎‎

توفيت الفنانة المغربية رشيدة الحراق، اليوم الجمعة، بمدينة الرباط، عن عمر ناهز 72 سنة، بعد صراع طويل مع المرض.

وكانت الحالة الصحية للراحلة قد تدهورت في الآونة الأخيرة جراء إصابتها بمرض السرطان، وتم نقلها أكثر من مرة إلى المستشفى.

وتعتبر رشيدة الحراق من جيل الرواد في المسرح والتلفزيون، وكانت بداياتها الفنية سنة 1968 بمعية ”فرقة الإذاعة الوطنية“ التي كانت تضم خيرة الممثلين والمخرجين والكتاب بالمملكة المغربية.

وتألقت الحراق حينها في المسلسل الإذاعي الشهير ”الأزلية“ والذي يعد من أشهر المسلسلات في تاريخ الإذاعة المغربية.

بعد هذا التألق، ولجت الراحلة في سن مبكر إلى عالم التلفزيون حيث نالت دور البطولة في فيلم ”ذئاب لا تموت“، لتتوالى بعدها العديد من الأعمال الناجحة والتي مازالت حاضرة في ذاكرة المغاربة.

وواصلت الحراق التميز من خلال تأسيس فرقة ”المسرح الضاحك“ رفقة زوجها الفنان محمد أحمد البصري، حيث قدمت عدة مسرحيات أبرزها: ”أنت وزهرك“، و“دموع إبليس“ وغيرها.

وللراحلة مسلسلات تلفزيونية شهيرة مثل: ”الشرع اعطانا أربعة“، ”الطريق المجهول“، ”راضية“، ”علاش أولدي“، ”غضبة“، ”بنات لالة منانة“.

ومن أبرز الأفلام التي شاركت فيها ”المفتش ماجي“، ”رياض المعطي“، ”أصدقاء الأمس“، وغيرها.

وغابت رشيدة الحراق لفترة طويلة عن الساحة الفنية بسبب أزمتها الصحية.

ونعى فنانون مغاربة رشيدة الحراق، حيث نشرت الفنانة لطيفة أحرار صورة للراحلة وأرفقتها بتدوينة وداع جاء فيها: ”وفاة الفنانة الكبيرة رشيدة الحراق، الله يرحمها ويصبر عائلتها الصغيرة والكبيرة“.

بدورها كتبت الفنانة المغربية فاطمة بوجو: ”غادرتنا اليوم إلى دار البقاء الممثلة الأصيلة رشيدة الحراق.. رحمك الله“.

وأضافت في تدوينة على فيسبوك: ”ولا أي كلمة ستوفيك حقك، أو ستصف عشقك الأبدي للتمثيل، ولا روحك الطيبة، وأخلاقك النبيلة.. ونعم الفنانة الأصيلة التي نفتخر بها من جيل رواد والمسرح المغربي والإذاعة والتلفزيون“.

وكتب الفنان محمد الشوبي: ”إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم إرحمها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، فارقت دنيانا الفنانة الخلوقة السيدة رشيدة الحراق وتركت حرقة لدى أصدقائها وأحبابها ومتابعيها، كانت مثالا للسيدة الفاضلة الكريمة“.