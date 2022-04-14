فان دام يثير جدلاً واسعاً بعد حذف صوره مع رامز جلال من مواقع التواصل

أثار الفنان العالمي ونجم أفلام الحركة والإثارة البلجيكي جان كلود فان دام، اليوم الخميس، حالة من الجدل والاستغراب، عمت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر والوطن العربي، بعد حذفه كافة الصور والمقاطع التي تجمعه مع الفنان المصري رامز جلال من حساباته الشخصية.

ويشارك فان دام هذا العام مع رامز جلال في برنامج المقالب الشهير الذي يقدمه الفنان المصري، كل عام، ويعرض حاليا باسم ”رامز موفي ستار“ خلال شهر رمضان الحالي.

وامتلأت حسابات فاندام الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بصور ومقاطع من برنامج رامز جلال، حتى قبل رمضان، ومنذ الكشف عن المقطع الترويجي الأول للبرنامج، قبل أن يقوم بحذفها كافة حالياً.

وتباينت ردود الفعل وانقسمت الآراء حيال الخطوة التي اتخذها فان دام، حيث رأى فريق من المعلقين عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن فان دام كان غير راض عن الخروج على الاتفاق المبرم معه، واعتبر فريق آخر أن فان دام تأثر بالانتقادات وردود الفعل المهاجمة للبرنامج منذ بداية عرضه، وذهب فريق ثالث إلى ضرورة التريث لمعرفة الحقيقة.

وعلق حساب باسم “علاء سفيان خيال” على ذلك التصرف معتبراً أن نجم الحركة والأكشن الأعالمي خسر كثيراً بالمشاركة في البرنامج إذ كتب: “فاندام يحذف جميع صوره في برنامج رامز جلال من حساباته للتواصل كان الأولى به ألا يزج باسمه في مثل هذا النوع من البرامج المستهلكة.. اللهم إني قد أفطرت”.



فيما اعتبر حساب آخر أن حذف الصور، يؤكد على خلافات وقعت بين الطرفين إذ كتب: “نهاية مأساوية لبرنامج أهبل وسخيف ولا يستحق أنه نجم عالمي بحجم فان دام يشارك فيه”.



وفسر حساب باسم زيدان النبوي، تصرف النجم العالمي قائلاً: “ فاندام حس أنه كان كومبارس في البرنامج”، فيما كتب آخر: “أهو خد كام مليون دولار وهيطلع يقول بعتذر عن اللي عملته في نفسي”.

ورفض وليد التلباني، مدير أعمال الفنان البلجيكي فان دام، في الشرق الأوسط، التعليق على حذف الصور، وأعلن في منشور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أنه سيلتزم الصمت حالياً.

وكتب وليد التلباني: “بالنسبة لموضوع حذف ڤان دام كل ما يخص برنامج رامز موفي ستار من على فيسبوك؛ للأسف مش هقدر أدلي بتصريحات حاليًا”.

وتدور فكرة برنامج ”رامز موفي ستار“ هذا العام حول إقناع الضيف أو الضيفة بالمشاركة في فيلم أكشن، ويقوم النجم العالمي فان دام، بدور البطل الذي يواجه معهما هجوم سكان البحيرة، وفي حالة استضافة لاعب كرة يتم استدراجه للمشاركة في إعلان لمنتج كبير، ثم تتوالى أحداث المقلب، الذي يواجه اتهامات شديدة بالفبركة.

ويشارك عدد كبير من المشاهير، سواء من نجوم الفن أو الرياضة، في برنامج رامز جلال المثير للجدل، وكان آخر ضحاياه في الموسم الجديد الفنانة المصرية نجلاء بدر التي حلت ضمن حلقة الخميس.