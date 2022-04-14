الشركة المنتجة لمسلسل "باب الحارة 12" تتوجه للقضاء بعد أزمة التسريب

أعلنت شركة ”قبنض“ للإنتاج والتوزيع الفني منتجة مسلسل ”باب الحارة 12“ عن توجهها لرفع دعوى قضائية بسبب تسريب بعض حلقات المسلسل الشهير على مواقع التواصل الاجتماعي وموقع الفيديوهات الشهير ”يوتيوب“، مما يوقع الضرر على الشركة ويكبدها خسائر فادحة.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد من الحلقات 13، 14، 15 من مسلسل ”باب الحارة 12“ قبل عرضها، مما أدى إلى غضب الشركة المنتجة، ودفعها للجوء للقضاء.

وقال وسيم الشبلي المدير التنفيذي للشركة، إن الشركة ستفتح تحقيقاً حول تسريب مشاهد وحلقات المسلسل، لكشف الشخص أو الجهة التي تسببت في تسريب بعض الحلقات.

وأضاف الشبلي في تصريح له أن الشركة المنتجة لمسلسل باب الحارة ”قبنض“ سترفع دعوى قضائية في تلك القضية“.

وأوضح وسيم الشبلي أن المتسبب دائما في تسريب الأعمال الفنية يكون محصورا في عدة جهات، فالفاعل إما إحدى القنوات الرخيصة التي اشترت العمل، أو من يتولّون رفع الحلقات على الإنترنت، مؤكدا بأن الشركة لن تتهاون في الكشف عنهم وتقديمهم للعدالة.

وأشار المدير التنفيذي للشركة إلى أن جميع أولئك سيخضعون للتحقيق وأن القضية لن تغلق حتى اكتشاف الفاعل.

وكشف الشبلي أن الحلقات التي تم تسريبها، كان قد أرسلها بالفعل للقنوات التي تعرض المسلسل، مما يشير إلى حد كبير بأنهم من وراء التسريب، سواء كان عن عمد أو بغفلة منهم.

وعن معالجة هذا الخطأ حتى لا يتكرر في المستقبل أكد وسيم الشبلي أن الشركة ستتفادى هذا الأمر لاحقا من خلال إرسال كل حلقتين على حدة للقنوات العارضة.

وتداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الحلقات المسربة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبر البعض أن تسريب عدة حلقات من المسلسل الشهير ينم عن إهمال واضح من الشركة المنتجة.

وعلى مدار 11 جزءاً سابقاً، عرضوا خلال السنوات الماضية، حقق مسلسل ”باب الحارة“ شهرة واسعة وحظي بنسب مشاهدة عالية، خلال فترات عرضه الأولى، قبل أن يتراجع الإقبال عليه في السنوات التالية بسبب ما وصفه البعض بملل الأحداث وتطويل المشهد وغياب الحبكة الدرامية.

يشار إلى أن المخرج السوري بسام الملا مخرج مسلسل ”باب الحارة“ فارق الحياة يوم 22 يناير كانون الثاني من العام الجاري، بعد مسيرة فنية حافلة.