بسمة وهبة تهاجم أحمد فلوكس وتطالب وزير الداخلية بالقبض عليه

هاجمت الإعلامية المصرية بسمة وهبة مواطنها الفنان أحمد فلوكس، مطالبة وزير الداخلية المصري بالقبض عليه؛ لأن عليه أحكاما جنائية واجبة النفاذ.

وكان الفنان فلوكس قد هاجم بسمة وهبة بسبب طرح اسمه باستمرار في الأسئلة التي توجه لضيوفها في برنامج ”العرافة“، الذي تقدمه عبر قناة المحور؛ مما يعرضه للإساءة باستمرار من الضيوف.

وأعلن فلوكس، أمس الأربعاء، أنه أخذ وعدًا من رئيس قناة المحور عمرو الخياط بأن يتم حذف جميع مقاطع الفيديو المتعلقة به من القناة، كما سيتم عمل مونتاج للحلقات التي تعرضت له.

وكتبت بسمة وهبة منشورا عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“، ردا على ما كتبه فلوكس، قائلة: ”برنامج العرافة ليس إنتاج المحور، إنتاج شركة mwm والمعلن شركة pod، وأي حد دخل ينقط إنه بيتكلم باسم المحطة ينقطنا بسكاته، وعمرو الخياط (رئيس القناة) ليس له علاقة بالبرنامج من قريب أو من بعيد“.

وأضافت بسمة وهبة: ”إنذار لكل المشاركين في هذه الجريمة مكتملة الأركان، أنا لو اتكلمت هتزعلوا، فلموا نفسكم“.

ووجهت بسمة وهبة رسالة إلى وزير الداخلية قائلة: ”نداء لكل مؤسسات الدولة.. أنتم سايبين واحد هربان من أحكام واجبة النفاذ، إزاي موجود داخل جمهورية مصر العربية وبيطلع يعمل فيديوهات ويستضاف في البرامج على مرأى ومسمع من الناس“.

وتساءلت الإعلامية المصرية: ”من الرتبة التي تحمي هذا الهارب؟، أنا بأطالب السيد وزير الداخلية بالتحقيق لماذا لم يتم ضبط وإحضار هذا الهارب؟“.

وكان فلوكس قد كتب خلال الساعات الماضية منشورا عبر خاصية الأستوري على حسابه على ”إنستغرام“ قال فيه: ”سيتم حذف جميع الفيديوهات المتعلقة بسيرتي من على قناة المحور، ويتم عمل مونتاج لجميع الحلقات السابقة والتالية ليحذف منها كل ما له علاقة بشخصي، وسيتم من قناة المحور مشكورة خلال 48 ساعة تنويه عن تراضٍ في حقي“.

وأضاف فلوكس: ”أشكر قناة المحور ومالكها ورئيسها، كما أشكر الإعلامي الكبير عمرو الخياط، وبالتالي سأحذف أنا أيضا كل ما يخصهم، وأكن للمحور كل الحب والاحترام، وأتمنى أن يراجع كلنا مواقفنا تجاه بعضنا، ليسود الحق ويسود السلام“.