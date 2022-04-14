بموضوعات متنوعة.. الدراما المغربية تحقق إقبالًا واسعًا في رمضان

تمكنت الأعمال الدرامية المغربية التي تُعرض ضمن السباق الرمضاني على القنوات العمومية في المملكة من تحقيق نسب مشاهدة عالية، كما حظيت بتفاعل إيجابي على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتُعالج هذه الأعمال الدرامية والتي جذبت اهتمام النقاد في غالبيتها موضوعات اجتماعية متنوعة تم طرحها بطرق جديدة ومبتكرة.

وتشير العديد من التعليقات إلى أن هذه الأعمال حققت نوعًا من المصالحة بين الجمهور المغربي والقنوات المحلية.

وحيال ذلك، استطاع مسلسل ”المكتوب“ والذي يُعرض على القناة الثانية ”دوزيم“ التفوق على عروض الكوميديا؛ إذ حقق أعلى نسبة مشاهدة في تاريخ المسلسلات التي أنتجتها القناة الثانية حتى اليوم.

وشد المسلسل المذكور، وفق بيان صادر عن القناة، انتباه ما يقارب 7.5 ملايين مشاهد خلال اليوم الأول من بثه، ونجح في الحفاظ على هذا العدد إلى أن وصل إلى 9 ملايين و635 ألف مشاهد خلال اليوم الثامن من شهر رمضان.

كما نجح نفس العمل في أن يكون على قائمة الفيديوهات الأكثر مشاهدة على منصة ”يوتيوب“ في المغرب منذ اليوم الأول من شهر رمضان، بما مجموعه 16 مليون مشاهدة حتى 11 نيسان/ أبريل الجاري.

وتدور أحداث مسلسل ”المكتوب“ حول واقع مهنة ”الشيخة“، وهو الاسم الذي يُطلق على المغنية الشعبية في المغرب، ونظرة المجتمع لها، وذلك في قالب درامي، كما يسلط الضوء على المفارقات بين طبقات اجتماعية مختلفة.

ويشارك في بطولة هذا العمل ثلة من الفنانين المغاربة أبرزهم: دنيا بوطازوت، وهند بن جبارة، وأمين الناجي، سكينة درابيل، رفيق بوبكر، ومريم الزعيمي، وسلوى زهران.

ومسلسل ”المكتوب“ من سيناريو فاتن يوسفي، وإخراج علاء أكعبون، ويعرض على القناة الثانية المغربية، في تمام الساعة الثامنة والنصف بالتوقيت المحلي.

وفي نفس الاتجاه، خصصت القناة الأولى المغربية باقة متنوعة من الأعمال الرمضانية الدرامية أبطالها فنانون متميزون.

وفي مقدمة هذه الأعمال مسلسل ”بيا ولا بيك“، والذي تدور أحداثه حول عائلة ”بن عمر“ الثرية، حيث راكمت هذه الأخيرة ثروة كبيرة جدًا نتاج عملها في الصناعة، ولكن ما يكدّر صفو حياة هذه العائلة وينغّص نعيمها هو الابن الأكبر.

وتتعاقب الكثير من الأحداث ضمن هذا المسلسل في قالب درامي أُعجب به الكثير من المغاربة.

وضم هذا العمل ثلة من عمالقة العمل الفني بالمغرب، وفي مقدمتهم: فاطمة خير، وكمال الكاظمي، أمين الناجي، ومحمد خيي، وعبدالسلام بوحسيني، ومراد حميمو، وعبدالله ديدان، وغيرهم.

بدوره، استطاع المسلسل الرمضاني ”مول لمليح“، الذي يعرض على القناة الأولى، حصد نسب مشاهدة مهمة منذ اليوم الأول من شهر رمضان.

ونجح هذا العمل بأن يكون ضمن قائمة الفيديوهات الأكثر مشاهدة على منصة ”اليوتيوب“ في المغرب، فيما اكتسحت مقاطعه مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشاد الجمهور المغربي بقصة المسلسل الذي شهد مشاركة ألمع الفنانين في البلاد، وعلى رأسهم: فضيلة بنموسى، محمد الشوبي، عبد الإله رشيد، سعد موفق، سعيد باي، وغيرهم.

وتدور أحداث المسلسل حول قصة كفاح ونجاح شقيقين يعيشان في حي فقير، كان أكبرهما يبيع وجبات خفيفة على عربة متنقلة في أحياء مراكش، للحصول على لقمة العيش وأداء واجبات الكراء لعمه المستبد، ثم أصبح شقيقه يساعده بعدما اكتشفا بالصدفة خلطة أعشاب صنعها رجل مسن والتي تضيف للطعام لذة خاصة، وكانت بداية طريقهما للثراء.

وعبّر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن إعجابهم الشديد بقصة المسلسل.

وفي نفس السياق، تألق نجوم مسلسل ”نصف قمر“ والذي يُعرض على نفس القناة.

وهذا العمل، تولّت إخراجه وتأليفه جيهان البحار، ويجمع نخبة من الممثلين، من بينهم: عائشة ماه ماه، ورفيق بوبكر، وربيع القاطي، وماجدولين الإدريسي، ومالك أخميس، بالإضافة إلى أسماء أخرى.

ويُعالج المسلسل مجموعة من العلاقات الاجتماعية بين العائلة، وكذلك العلاقات العاطفية، كما يطرح في نفس الوقت إشكالية تعنيف الأزواج لزوجاتهم، وقد أدت الممثلة ماجدولين الإدريسي ببراعة دور السيدة الضعيفة التي تعاني من تسلط زوجها.