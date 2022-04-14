صفاء أبو السعود تكشف عن "مفاجأة" ستعود بها للتمثيل بعد غياب

كشفت الفنانة المصرية صفاء أبوالسعود أنها تستعد حاليا لتقديم عمل فني كبير سيكون ”مفاجأة“ بالنسبة للجمهور، وسيمثل عودتها للتمثيل بعد غياب.

وقالت في تصريح لـ ”إرم نيوز“ إنها تعكف الآن على إتمام التحضيرات اللازمة للعمل الفني الجديد الذي ستعود به للشاشة، والذي سيتم الإعلان عنه في أقرب وقت.

من جهة أخرى، علقت صفاء أبو السعود الشائعات التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية حول وفاتها، مؤكدة أنها بخير، وكل ما أثير عارٍ تماما من الصحة.

وكان مغردون قد تداولوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاة الفنانة صفاء أبو السعود إثر تعرضها لحادث سير على أحد الطرق السريعة بالعاصمة المصرية القاهرة، وتناقل الخبر بعض المواقع المحلية.

وقالت: ”أنا بخير الحمد لله، ولم اتعرض لأي حادث، وكل هذه شائعات دائما ما تطلق علي، فليس هذه هي المرة الأولى التي تنتشر فيها شائعة وفاتي، فأنا اعتدت على انتشار هذه الشائعة منذ سنوات عديدة“.

وأضافت صفاء أبو السعود: ”شباب السوشيال ميديا يطلقون مثل هذه الشائعات بهدف إثارة البلبلة وجمع العديد من المشاهدات على صفحاتهم، غير مهتمين بشعور من يطلقون عليه هذه الشائعة وكيف ستؤثر عليه وعلى أسرته“.

وطالبت صفاء أبو السعود المواقع الصحفية بعد الانسياق خلف شائعات مواقع التواصل الاجتماعي، وتحري الدقة في الأخبار التي ينشرونها، مقدمة الشكر للصحفيين اللذين تواصلوا معها للوقوف على حقيقة ما أشيع.

وفقدت الفنانة صفاء أبو السعود زوجها الشيخ صالح كامل قبل أقل من عامين، لكنها لم تحضر جنازته التي أقيمت بالسعودية؛ بسبب تواجدها في العاصمة المصرية القاهرة برفقة بناتها، ومنعتها أزمة فيروس ”كورونا“ من العودة إلى السعودية لحضور تشييع جثمان زوجها.

وعاشت أبو السعود حالة حزن كبيرة على فقدان زوجها، وعدم استطاعتها توديعه إلى مثواه الأخير.

وبدأت الفنانة المصرية صفاء أبو السعود حياتها الفنية بالالتحاق بمعهد الكونسرفتوار، وحصلت على الدبلوم من المعهد العام 1967، وبعد ذلك حصلت العام 1972 على دبلوم المعهد العالي للسينما قسم الإخراج.

وقدمت أبو السعود العديد من الأعمال الفنية بين التليفزيون والسينما والغناء، ومن أبرزها أغنية ”أهلا بالعيد“ التي ما زالت تعرض حتى الآن في أيام العيد.