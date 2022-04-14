توعد من هاجمه.. محمد نجاتي يبرر موقفه بعد أزمة "السيناريو والبطاطس"

اعتذر الفنان المصري محمد نجاتي عن تصريحاته الأخيرة التي أدلى بها خلال ظهوره في أحد البرامج الحوارية والتي أشار فيها إلى أنه حينما يعرض عليه سيناريو لعمل فني ولا يعجبه فإنه يمنحه لوالدته لكي ”تنشف على أوراقه البطاطس المقلية“.

وتعرض الفنان محمد نجاتي لهجوم واسع من بعض المؤلفين وكتاب السيناريو والفنانين في مصر، بسبب تصريحاته التي اعتبروها إهانة لكتاب السيناريو، لحد مطالبة بعضهم بعدم إرسال أي سيناريوهات له مرة أخرى.

وقال نجاتي من خلال فيديو نشره عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستغرام: ”كان لازم أطلع وأوضح وجهة نظري في الكلام اللي اتفهم عني غلط كنت بتكلم يا جماعة عن فترة زمنية معينة اللي هي ما بعد فيلم (عرق البلح) دي كانت أواخر التسعينيات، والفترة دي كانت أفلام مقاولات وورق هابط“.

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وأوضح نجاتي وجهة نظره من تصريحاته قائلا: ”عبّرت عن تعاملي مع هذا الورق بنوع من أنواع الدعابة الهزار كنت بهزر معرفش اتاخد عليا ليه أنا متربي على إيد أساتذة كبار مثل بشير الديك ومحسن زايد وأسامة أنور عكاشة، بدأت حياتي وأنا صغير في كتابتهم“.

وتوعد من هاجمه بمحاسبتهم، قائلا: ”أما بخصوص الناس اللي تلفظوا بألفاظ مش هرد عليهم بتصريحات حقيرة وهجيب حقي بالقانون“.

ووجه نجاتي رسالة إلى أحدهم من خلال تعليق تركه على الفيديو، قائلا: ”مفيش أحقر من اللي انت قولته! وحقي هاخده بالقانون“.

يذكر أن السيناريست أيمن بهجت قمر، هاجم الفنان محمد نجاتي، بسبب تصريحاته، والذي اعتبره السيناريست والشاعر المصري إهانة له ولزملائه.

وكتب أيمن بهجت قمر منشورا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“ قال فيه: ”بيحط البطاطس في السيناريو اللي مبعوت له لو مش عاجبه عشان ماما تنشف الزيت بيه! بيهين السيناريو!“.

وأضاف قمر: ”برغم إني أكيد عمري ما بعت لـ ده سيناريو بس بصراحة أحقر تصريح سمعته في حياتي من واحد حاول يبقى ممثل، واللي يبعت له سيناريو تاني يستاهل ماما تاخده وتمسح له بيه ازاز أوضته.. حقيقي يا ابني أنت تستاهل المكانة اللي أنت فيها“.

وكان محمد نجاتي قد صرح مؤخرا في لقاء تلفزيوني أن كل شخص حر في اختيار العمل الذي يقدمه، قائلا: ”السيناريو اللي مش عاجبني هيعجب غيري، وطالما أنا شايف أني مش محتاجله أو دون المستوى مش هعمله، بعد فيلم عرق البلح اتعرضت عليا سيناريوهات ومكنتش بحبها وكنت واخد جائزة أحسن ممثل في بلجيكا، لما كان بيتعرض عليا فيلم وحش كنت بخلي ماما تصفي عليه البطاطس عشان يشرب الزيت وأهين السيناريو“.