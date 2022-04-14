الفنانة المصرية عفاف راضي: ابتعدت عن الغناء بعد رحيل أبرز الملحنين

أحالت الفنانة المصرية عفاف راضي أسباب ابتعادها عن الغناء إلى رحيل أبرز مَن كانت تتعامل معهم في الوسط الغنائي.

وأضافت راضي، في لقاء تلفزيوني مع الإعلامية المصرية ياسمين عز، ليلة الخميس، عبر فضائية ”إم بي سي مصر“، أن رحيل كتّاب وملحنين كانت تربطها بها علاقات طيبة وتشعر بارتياح شديدة معهم في العمل كان سببا رئيسا في ابتعادها، في مقابل وجود جيل جديد لم تتعامل معه ولا تعرفه، لذلك ابتعدت، على حد قولها.

وتابعت ”فقدنا جيلا كبيرا وعملاقا لا يعوض، منهم بليغ حمدي وكمال الطويل ومنير مراد، وغيرهم ممن أثروا الحياة الغنائية والفنية، وجميعهم تعاملت معهم في العديد من الأعمال“.

وأشارت إلى أن من ضمن الأسباب التي أبعدتها عن الغناء كذلك هو تغيير المناخ الغنائي في الأعوام الأخيرة.

وعن رأيها بالوسط الغنائي المصري في ظل انتشار أغاني ”المهرجانات والراب“، قالت الفنانة عفاف راضي، إن ”هذا النوع من الأغاني يعطي نوعا من الفرح المؤقت“، واصفة إياها بـ“دمها خفيف لكنها لا تغني عن الفن الهادف والراقي“.

وأكدت راضي، أن أغاني المهرجانات والراب ”تفتقد إلى الفن الراقي والكلمة الحلوة، واللحن الجميل الذي يعيش طويلا ويحقق الغذاء الروحي والثقافة الجملية“.

واعتبرت أنه ”حالة من الانبساط الوقتية، التي تشبه ما يعرف بالموضة التي تظهر وتلمع في وقت، ثم تندثر بعد ظهور نوع جديد من الأغاني“.

يشار إلى أن الفنانة راضي، تغيب فعليا عن الساحة من العام 1993، عندما شاركت في مسرحيتي ”أراجوز للبيع“ و“آه يا غجر“، ثم ظهرت على فترات بظهور نادر حفل غنائي قدمته عام 2012 في دار الأوبرا المصرية، ثم في بعض الإعلانات الخيرية في مصر، وكذلك تتر المسلسل المصري ”أبو العروس“.

كما ظهرت في حفل غنائي بسوريا يوم الـ31 من آب/أغسطس عام 2019، بدار ”أوبرا دمشق“، ضمن فعاليات معرض دمشق الدولي.

وكانت راضي، ولدت فى مصر عام 1954، وسط أسرة فنية من الطراز الرفيع، فعمها هو المخرج والفنان المصري الراحل السيد راضي، والمخرج محمد راضي، وحصلت على درجتي الماجستير والدكتوراه من أكاديمية الفنون.

وقدمت الفنانة المصرية العديد من الأغاني الوطنية والرومانسية، من أشهر أغانيها: ”مصر هي أمي، وبحلم ببلاد، وردوا السلام“، كما شاركت فى بضع مسرحيات غنائية منها: ”على فين يا دوسه، وآه يا غجر، و“الأرملة الطروب“.

بينما قدمت في التلفزيون، مسلسل ”زمن الحلم الضائع“، وللإذاعة المصرية قدمت مسلسلا وحيدا بعنوان ”حبي أنا“ شاركها بطولته الملحن المصري الكبير بليغ حمدي.

أما في السينما فشاركت عام 1976 في فيلم ”مولد يا دنيا“ من بطولة الفنانين الراحلين محمود ياسين، وعبد المنعم مدبولي، وسعيد صالح، بالإضافة للفنانة لبلبة.