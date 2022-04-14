سعد الصغير: زوجتي السابقة صورتني في مشهد مذل أبكى شقيقي (فيديو)

كشف المطرب الشعبي المصري سعد الصغير، تفاصيل أزمته مع الراقصة شمس التي تزوجها سرا، مشيرا إلى أنه تعرض ”للإهانة والإذلال المتعمد منها“.

وقال الصغير، خلال استضافته الأربعاء، عبر برنامج “المتوحشة” المذاع على فضائية “النهار”، إن ”زوجته السابقة أجبرته على تقبيل قدمها والحصول على أمواله حتى لا تفشي سر زواجه منها لزوجته الأولى، ووثقت ذلك المشهد في مقطع فيديو“.

واعتبر أنها “لم تستطع القيام بذلك، إلا بعد تغييبه عن طريق عمل شيطاني أعماه عن حقيقتها وجعله يلبي لها كافة طلباتها”.

وأشار الصغير إلى “إنفاقه 4 ملايين جنيه مصري على الراقصة شمس التي تزوجها سرا، لكنها بعد ذلك، أرسلت مقطع الفيديو المذل إلى شقيقه ناجي الذي بكى تأثراً من المشهد“.

ولفت إلى أن “أشقاءه وأسرته قاطعوه في تلك الفترة، لكنهم سامحوه مرة ثانية بعدما تأكدوا أنه مصاب بعمل شيطاني عملته له زوجته شمس، ثم اعتذر لهم بعدما أنهى تلك العلاقة“.

وأوضح الصغير أن الـ4 ملايين جنيه التي أنفقها على زوجته السابقة، جمعها عن طريق الأقساط، لأنه لم يكن يملك ذلك المبلغ حينها.

يشار إلى أن سعد الصغير تزوج سراً من الراقصة شمس عام 2016 على زوجته الأولى وأم أولاده، ثم انفصلا، وبعد ذلك تزوج مرة ثالثة من الفنانة برلنتي عامر التي انفصل عنها يوم 6 شباط/ فبراير الماضي.

وعقب تلك الزيجات أعرب المطرب المصري عن ”ندمه بسبب التقصير مع زوجته الأولى“، مؤكداً أنه ”ارتكب في حقها أخطاء كبيرة رغم تحملها منه الكثير وظلت سندا له طيلة حياته وقبل الشهرة، مقدما لها الاعتذار عن تلك الأخطاء“.

وكان الصغير كشف أخيرا عن رغبته في اعتزال الغناء، ودخل خلال لقاء تلفزيوني في نوبة بكاء، بسبب استمراره في الغناء وعدم استطاعته الاعتزال.

وقال حينها إن “ما يقدمه لا يرضي الله لذلك يرغب في الاعتزال نهائياً“.

وأضاف: “أنا كل مرة أغلط بقولك سامحني اغفر لي يا رب. كنت بموت والأطباء قالوا خلاص مات، وقتها قلت خلاص يا رب لو قمت من الحالة دي هعتزل الغناء ومش هغني تاني. ولكن للأسف أنقذني ورجعت غنيت تاني. يا رب سامحني وارزقني بالصحبة الطيبة التي تعينني على اعتزال هذه المهنة”.