الفنانة الأردنية باسمة حمادة تنتقد "تجاهل" اسمها ضمن قائمة أفضل 5 ممثلات بالكويت

انتقدت الفنانة الأردنية المقيمة في دولة الكويت باسمة حمادة، تجاهل ذكر اسمها ضمن قائمة أفضل 5 ممثلات يعملن في الكويت.

وكان الفنان الكويتي شهاب جوهر حل مع زوجته الفنانة الكويتية إلهام الفضالة الأسبوع الماضي، ضيفا على برنامج ”مراحل“ مع الإعلامي السعودي علي العلياني، وأجاب جوهر عن سؤال العلياني الخاص بترتيب أفضل 5 ممثلات يعملن في الكويت، ما أثار غضب الكثير من الفنانات اللاتي لم يذكرهن في تلك القائمة.

وقالت باسمة حمادة، في لقاء مع الإعلامية الكويتية فجر السعيد، يوم الأربعاء، إن تقييم الفنانين لم يكن عن طريق زملاء لهم من خلال رأي شخصي، فالتقييم الصحيح يكون عن طريق لجان متخصصة.

واستنكرت الفنانة الأردنية عدم ذكر شهاب لاسمها في تلك القائمة، معتبرة أن ”من الأرجح يكون هذا التقييم كان قائما على الفنانين الذين يمتلكون شركات للإنتاج الفني وهي ليس لديها شركة إنتاج لذلك لم تكن ضمن القائمة“، في إشارة إلى أن شهاب جوهر يجامل من وضع أسماءهم لكسب ودهم من أجل إنتاج أعمال فنية له.

وواصلت باسمة حمادة، استنكارها للتقييم ردا على سؤال فجر السعيد بعدم وجودها في القائمة بالقول: ”أهمية الفنان في هذا التقييم جاء من امتلاكه شركة إنتاج.. وما أدري شور ما يدور في البال.. هذه نية داخلية لا أعلم لماذا لم يقال الاسم، ولكن أعتقد لأنني لم امتلك شركة إنتاج“.

وتابعت: ”بالأخير أنا تقييمي سيسير من خلال أعمالي وجمهوري ومن خلال الدولة التي أمثلها سواء داخل الكويت أو خارجها.. فأنا عندما كنت في القاهرة حصلت على جائزة أفضل ممثلة وكان معي نجوم من مصر ومن دولة الكويت“.

واستطردت الفنانة الأردنية بالقول: ”حينها كرموني في جمهورية مصر العربية، وكان معي من الكويت أستاذي سعد الفرج أطال الله عمره والفنانة القديرة بوسي.. وأنا أخدت الجائزة الأولى وهذا تقييم لجان وليس تقييم زميل“.

وكانت قائمة شهاب جوهر لأفضل 5 ممثلات، شملت سعاد عبد الله، وحياة الفهد، وإلهام الفضالة، وشجون الهاجري، ثم أضافت زوجته إلهام الفضالة، الفنانة هنادي الكندري لتكون الخامسة في القائمة.