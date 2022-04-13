"mbc مصر" تكشف أرقام المشاهدات لبرنامج "رامز موفي ستار"

كشفت قناة ”أم بي سي مصر“، عن أرقام المشاهدات التي حققها برنامج المقالب ”رامز موفي ستار“ الذي يبث خلال الموسم الرمضاني الجاري، وذلك بالتزامن مع أنباء بشأن فسخ التعاقد مع مقدم البرنامج الفنان المصري رامز جلال.

وانتشرت خلال الساعات الماضية، أنباء حول فسخ التعاقد بين رامز جلال وقناة ”أم بس سي مصر“ بسبب ”فشله“ في تحقيق مشاهدات واسعة خلال هذا العام مقارنة بالأعوام الماضية.

وقالت القناة في بيان أصدرته يوم الأربعاء، إن ”برنامج رامز موفي ستار حصد الأرقام القياسية في نسب المشاهدة الرسمية الموثقة في مصر والعالم العربي خلال الأيام الأولى من شهر رمضان“.

وأضاف البيان أن ”الأرقام الرسمية للمشاهدات خلال الأيام الثمانية الأولى لشهر رمضان في العالم العربي، وصلت إلى 29 مليون مشاهدة في يوتيوب، و47.5 مليون في فيسبوك، و483.5 مليون في سناب شات، و602 آلاف في تويتر، و2.5 مليون مشاهدة في انستغرام، و38.5 مليون مشاهدة في تيك توك“.

وتابع: ”بينما تجاوز عدد مشاهدات الإعلان الترويجي الخاص بالبرنامج على شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة، نحو 13 مليون مشاهدة بعد طرحه قبل يومين من بدء شهر رمضان المبارك، بالإضافة للصفحات الرسمية الخاصة بالفنان رامز جلال“.

وتعرض برنامج ”رامز موفي ستار“ ومقدمه الفنان رامز جلال، لحملة انتقادات، مع بدء عرض الحلقات وانكشاف التفاصيل الكاملة للمقلب.

ورأى طيف واسع من المشاهدين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن مقلب رامز جلال هذا العام ”يخلو من أي حبكة أو فكرة، ولم يقدم أي تشويق أو إثارة كالتي قدمها خلال الأعوام الماضية“ بحسب رأيهم.

ورغم اتهامات الفبركة التي تطال رامز جلال وبرنامج المقالب الذي يقدمه كل عام، إلا أنه هذا العام بنظر الكثير من المتابعين والمعلقين، ”أثبت بنفسه تلك الفبركة من خلال أداء الفنانين الضيوف ضحايا المقلب الذي كان حتى خارج إطار إتقان ردود الفعل المفبركة التي اعتاد عليها الجمهور“، بحسب بعض المغردين.

واستشهد عدد من المغردين على اتهامات الفبركة بتسريبات من بعض الأندية الرياضية المصرية خلال الأشهر الماضية بسفر بعض لاعبيها إلى مدينة الرياض السعودية بشكل منفرد من أجل المشاركة في برنامج رامز جلال، خاصة مع تصريح لرئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، قال فيه إن حارس فريقه ”أبوجبل“ طلب جواز سفره للمشاركة في حلقة ضمن برنامج رامز جلال.