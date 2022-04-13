هل تفوقت رحمة أحمد بشخصية "مربوحة" على دنيا سمير غانم في "الكبير أوي 6"؟

حققت الفنانة المصرية الشابة رحمة أحمد، بطلة الجزء السادس من مسلسل ”الكبير أوي“ الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد مكي، نجاحا مدويا وأصداء واسعة بشخصية ”مربوحة“ التي حلت بها بدلا عن شخصية ”هدية“ زوجة ”الكبير“ السابقة والتي قدمتها دنيا سمير غانم قبل تركها العمل.

وشهدت شخصية ”مربوحة“ منذ اليوم الأول من شهر رمضان وعرض أولى حلقات المسلسل، تفاعلا كبيرا من الجمهور والمتابعين والنقاد، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن رحمة أحمد تمكنت من سد ثغرة غياب دنيا سمير غانم، بل وتفوقت عليها محدثة حالة جديدة في المسلسل.

وتميزت شخصية ”هدية“ في الأجزاء الخمسة السابقة من المسلسل، بقربها من الجمهور بسبب طيبتها ولطفها وظرافتها، إضافة إلى حبها لزوجها ”الكبير“ أحمد مكي، علاوة على تفاعلها السلس والمنسجم مع باقي الشخصيات، لتكون أهم ثاني شخصية في العمل برأي متابعين.

وتباينت ردود الأفعال بين متابعي المسلسل الرمضاني، المصريين والعرب، عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث رأى فريق أن شخصية ”هدية“ ستظل باقية في الذاكرة ولن تستطيع أي فنانة جديدة التغطية على نجاحها السابق، فيما أكد فريق آخر أن شخصية ”مربوحة“ كانت مبهرة ومنحت المسلسل روحا جديدة قد تكون غطت بالفعل على سابقتها في البطولة النسائية.

ووصف مغرد باسم ”أحمد عيسى“ شخصية ”مربوحة“ بأنها ”فاكهة رمضان“، وقال: ”مربوحة هي الفاكهة بتاع الدراما المصرية في رمضان السنة دي وأحلى مسلسل الكبير“.

وأبدى مغرد باسم ”محمد فيصل“ إعجابه بالكيمياء المتولدة بين مكي ورحمة، معلقا: ”الواحد عاوز علاقة زي علاقة مربوحة والكبير الطرف التاني على نياته خالص وبحبني مهما عملت وممكن يفدى أي حد يخصني بروحه وحتى لو اتعصبت يمتص غضبي ويتقبل ده لإنه ببساطة بحبني“.

مغردة تدعى ”ريناد أحمد“ وجهت رسالة لرحمة قالت فيها: ”محظوظة انك تظهري وتنوري مع حد عبقري زي مكي وفي نفس الوقت مشفقة عليكي بعد دور مربوحة لأن مش حيقارنوكي بهدية حيقارنوكي بمربوحة وده تحدي صعب اتمني لك التوفيق وأنك تقدري تنجحي وتكملي لأن ليس من الصعب النجاح لكن الاصعب هو الاستمرار وانتي كنتي وسط كوكبة متكاملة نص وكاست وإخراج وتمثيل“.

وقال مغرد باسم ”رؤوف“ بشأن المقارنة بين رحمة أحمد ”مربوحة“ ودنيا سمير غانم ”هدية“ وأيهما غطت على الأخرى: ”انا حبيت دور مربوحه عن دور هديه في مسلسل كبير فعلا كوميديا جباره“.

وعبر مغرد باسم ”أحمد عاطف“ عن إعجابه بشخصية ”مربوحة“ قائلاً: ”يااااااااه لو الواحد لقه واحده زى مربوحة كده يااااااه مش عايز حاجة تانى“؟.

وأيده مغرد باسم ”أبوغالي“ في ذات الرأي قائلاً: ”شخصية مربوحة هي اللي مخلياني اتفرج عالكبير“.

ووصل الأمر بالبعض إلى منح رحمة أحمد في شخصية ”مربوحة“ شخصية رمضان 2022، حيث قال مغرد باسم ”محسن سالم“ بهذا الصدد: ”.. شخصيه رمضان ٢٠٢٢ مربوحه في الكبير مع مكي“.

وحول الجدل الذي أحدثه مشهد الممرضة بعد عرض حلقة زواج الكبير واتهمت بسببه الفنانة رحمة بإهانة الممرضات، قالت مغردة تدعى ”رحاب البكاري“: ”الممرضات شايفين ان مربوحة بتهين التمريض بالرغم من انه مسلسل كوميدي ومفيهوش حاجة خارجة ولا جابوا سيرة التمريض اصلا في حين ان الأزهر نايم على ودانه ولا يحرك ساكنا قصاد كل المهازل اللي بتحصل ف فاتن امل حربي هزلت والله“.

وفي ذات الإطار، تفاعلت مغردة باسم ”تميمة“ قائلة: ”نقابة التمريض رافعة قضية على مسلسل ”الكبير أوي“ وبتطالب بوقفه عشان اهان التمريض ف مشهد مربوحة لما لبست ممرضة!!! يا جدعان دا المسلسل بقاله ٦ اجزاء مطلع شخصية كاملة اسمها دكتور ربيع…و كلنا كدكاترة واخدينه مثل اعلي لينا البلد دي غم و خسارة حد يهزر فيها والله“.

وسخرت مغردة باسم ”نهلة شعبان“ من الملاحقات القضائية والاتهامات التي توجه لرحمة أحمد قائلة: ”مربوحة لبست لبس الطالبة ولبست ترنج رياضى ولبست فستان فرح ولبست ملابس فلاحة ولبست ايه تانى يا نهله بصراحة مش فاكرة كفايا كده .المهم انا بطالب وزارة التعليم ووزارة الرياضة ووزارة فساتين الفرح ووزارة الفلاحين هما كمان يقومو بدعوى قضائية ضد مربوحة ونعدمها عشان لبست ومطلعتشى ملط“.

في المقابل، كان هناك بعض الآراء التي رفضت الاقتناع بشخصية أخرى بديلة لدنيا سمير غانم لترافق مكي في المسلسل، بغض النظر عن اسم الفنانة أو شهرتها.

وقالت مغردة باسم ”سلمى النور“ معلقة: ”مفيش كبير من غير هدية بلا مربوحة بلا مدبوحة“.

ورأى مغرد باسم ”خالد“ أن رحمة رغم تألقها لم تتمكن برأيه من التغطية على دنيا سمير غانم، وقال: ”مربوحه حلوه اووى لحد دلوقتى بس هديه كانت غير بصراحه“.

يذكر أن فريق عمل مسلسل ”الكبير أوي“ قرر الاستعانة برحمة أحمد لتشارك البطولة النسائية مع بطل العمل الفنان أحمد مكي، في عودة للمسلسل بعد غياب استمر عدة سنوات، محققا انتشارا وجماهيرية كبيرة في رمضان الجاري.

وكانت الفنانة دنيا سمير غانم التي أدت شخصية ”هدية“ زوجة أحمد مكي ”الكبير قوي“ قد اعتذرت عن استكمال دورها في المسلسل، دون توضيح الأسباب الحقيقة، مكتفية بالتأكيد أنها لم تعد تجد ما يمكن تقديمه للشخصية.