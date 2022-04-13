رحمة أحمد ترد على اتهامها بالإساءة لممرضات مصر في مسلسل "الكبير أوي 6"

ردت الفنانة الشابة رحمة أحمد على الاتهامات التي وجهت لها من نقابة التمريض المصرية، والتي تتهمها بالإساءة إلى الممرضات المصريات وإظهارهن بأنهن سيئات السمعة، خلال إحدى مشاهد مسلسل ”الكبير أوي“ في جزئه السادس الذي يعرض في شهر رمضان الحالي.

وكانت الفنانة رحمة أحمد قد أثارت الجدل في الحلقة السادسة من المسلسل بعد ظهورها بزي الممرضة كنوع من الإثارة لزوجها الكبير (أحمد مكي) في ليلة زفافهما، ما أثار غضب الممرضات المصريات اللاتي اعتبرن المشهد إهانة لهن وتشويها لسمعتهن.

وكشفت رحمة أحمد سبب عدم ردها خلال الأيام الماضية عن الاتهامات التي وجهت لها قائلة: ”أنا أوضح حاجة، معناه إنها مش واضحة، ولكن المشهد ده واضح بدليل أن الناس كلها ضحكت عليها وده الريأكشن الصح“.

وأضافت رحمة خلال استضافتها بأحد البرامج الإذاعية: ”دايما بلاحظ لما بروح أكشف في مستشفى الطريقة اللي الممرضات (بينادوا) بعض بيها، ولما صورت مشهد الممرضة لقيت نفسي بنده زيهم وأقول: يا لبنى فين مريض 307، وبالنسبة لتعليق المحلول فده كان مكتوب على الورق من الأول“.

وأكدت النجمة الشابة احترامها الشديد لمهنة التمريض، مضيفة: ”طبعا دي مهنة تُحترم بشكل كبير جدا، ودي حاجة عظيمة أوي“.

وكانت نقابة التمريض في مصر قد أقامت دعوى قضائية، تطالب خلالها بوقف عرض مسلسل ”الكبير أوي 6“ بسبب ما اعتبرته إساءة لمهنة التمريض.

وأصدرت الدكتورة كوثر محمود بصفتها النقيبة العامة للتمريض المصري، بيانا أعلنت خلاله عن إقامتها دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالبت فيها بوقف عرض المسلسل بسبب ”إساءته للممرضات ومهنة التمريض“.

وقالت النقيبة العامة للتمريض في مصر في دعواها ”فوجئت بإساءات ضد الممرضات لفظا وفعلا وعبارات من شأنها التشهير بسمعة الممرضة المصرية“.

وأضافت أن ”مشهد ليلة زفاف الكبير أوضح أن الزوجة لابد أن ترتدي زي الممرضة كي تثير غريزته وهو إسقاط كبير وإيحاء شنيع من شأنه الإضرار بالممرضة المصرية، التي تعتبر من أمهر الممرضات على مستوى العالم مقارنة بنظيراتها من الممرضات في أي بلد آخر“.

وشهدت الحلقة السادسة من الجزء السادس من مسلسل ”الكبير أوي 6“ زفاف الكبير الذي جسد شخصيته الفنان أحمد مكي، على مربوحة (رحمة أحمد)، وحين عودتهم إلى منزلهم تحاول مربوحة ارتداء ملابس مثيرة (من وجهة نظرها) لتنال إعجاب الكبير.

وتقول مربوحة للكبير: ”إيه رأيك ألبسلك زي الممرضة المثيرة“، فيرحب الكبير بالفكرة، فيتفاجأ بارتدائها ملابس ممرضة عادية، وهي الفضفاضة الطويلة، فيقول لها ”كنت فاكرك هتلبسي زي الممرضة المثيرة، اللي هو القصير واللي بتلبس شبيكة في رجليها“.