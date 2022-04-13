المودل آش تطلب الزواج من المشهور عبدالرحمن المطيري

طلبت المودل السعودية آش الزواج من مشهور ”سناب شات“ السعودي عبدالرحمن المطيري، وذلك من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها في ”سناب شات“.

وقالت المودل آش المقيمة بأمريكا في الفيديو القصير المتداول: ”أنا قلتها قبل أكثر من سنة، أنا قلت إني أبي أتزوج عبدالرحمن المطيري“.

وأضافت: ”بس الحين أقول ونحن في رمضان يا رب أتزوجه“، في إشارة إلى حديثها عن عبدالرحمن المطيري الذي أشار له الجمهور في التعليقات.

هاشتاق ترند بعد مقطع متداول لمشهورة السناب آش توضح فيه رغبتها بالزواج من مشهور السناب عبدالرحمن المطيري #اش_تخطب_عبدالرحمن_المطيري pic.twitter.com/BgaYD0OJsY — هاشتاق وقصة (@trend_Q8_) April 12, 2022

وكان المطيري ادعى مؤخرا أن دخله من الدعاية والإعلانات على حسابه في سناب شات يدر عليه ما يقدر بنحو 45 مليون ريال (ما يقرب من 12 مليون دولار) سنويا.