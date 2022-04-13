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المودل آش تطلب الزواج من المشهور عبدالرحمن المطيري
تاريخ النشر: 13 أبريل 2022 8:05 GMT
تاريخ التحديث: 13 أبريل 2022 9:40 GMT

المودل آش تطلب الزواج من المشهور عبدالرحمن المطيري

طلبت المودل السعودية آش الزواج من مشهور  "سناب شات" السعودي عبدالرحمن المطيري، وذلك من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها في "سناب شات". وقالت المودل آش المقيمة

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المصدر: فريق التحرير

طلبت المودل السعودية آش الزواج من مشهور  ”سناب شات“ السعودي عبدالرحمن المطيري، وذلك من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها في ”سناب شات“.

وقالت المودل آش المقيمة بأمريكا في الفيديو القصير المتداول: ”أنا قلتها قبل أكثر من سنة، أنا قلت إني أبي أتزوج عبدالرحمن المطيري“.

وأضافت: ”بس الحين أقول ونحن في رمضان يا رب أتزوجه“، في إشارة إلى حديثها عن عبدالرحمن المطيري الذي أشار له الجمهور في التعليقات.

وكان المطيري ادعى مؤخرا أن دخله من الدعاية والإعلانات على حسابه في سناب شات يدر عليه ما يقدر بنحو 45 مليون ريال (ما يقرب من 12 مليون دولار) سنويا.

 

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