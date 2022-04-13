اعترافات مثيرة من عايدة رياض أبرزها مواصفات شريك حياتها

أثارت الفنانة المصرية عايدة رياض الجدل مساء الثلاثاء، بعدما كشفت عن مواصفات شريك حياتها، حيث أكدت أنها في حالة موافقتها على الارتباط سيكون بشخص أصغر منها في السن.

وأضافت عايدة رياض خلال استضافتها في حلقة الثلاثاء من برنامج ”سابع سما“ الذي تقدمه الإعلامية راغدة شلهوب عبر قناة النهار المصرية: “ لو واحدة في سني وخدت راجل أكبر منها بـ 3 سنين يبقى هنمرض بعض مشيرة أنا من مواليد 1954، يعني 68 سنة“.

وأضافت: ”أتجوز راجل مثلا عمره 55 سنة وممكن يكون معجب بيا لأن الفنانة طبعا ليها وضع خاص وأنا تاريخ كبير وممكن يكون معجب بيا، ويقدر يدلعني“.

وكشفت الفنانة المصرية أنها لديها معجب من الجمهور يتابعها من خلال السوشيال ميديا، ودائم التواصل معها، وهو يعيش في أمريكا، ويأتي إلى مصر كثيرا لكنها لم تره حتى الآن.

وأضافت: ”معجبيني كتير الصراحة، الشخص دا زعلان مني عشان مقبلتوش لحد دلوقتي، وعملتله بلوك، بس الموضوع مفيهوش قلبي“.

وأوضحت أنها ليست في قصة حب حاليًا، وأن ما أثير عنها خلال مواقع التواصل أن لديها صداقة مع أحد معجبيها وتبادله بعض الشعور، غير حقيقي على الأقل من طرفها.

وكشفت الفنانة عايدة رياض أنها في مرحلة شبابها أثناء زواجها من المطرب الراحل محرم فؤاد، تعرضت للضرب المبرح منه، بسبب تلقيها مكالمة في وقت متأخر من الليل من صديق خطيبها السابق، والذي سافر إلى لندن حيث مكان إقامتهما وقتها، ليبلغها رسالة من خطيبها السابق الذي لم يستطع أن يسافر خلفها إلى لندن بسبب أدائه للخدمة العسكرية.

وأوضحت عايدة رياض ”جات مكالمة من صديق خطيبي السابق، ورد على الهاتف محرم فؤاد، وجه قالي اتفضلي فيه مكالمة علشانك، وأنا ارتبكت وتهتهت في الكلام قدامه، وبعد ما قفلت المكالمة ضربني جامد، ما سابش في جسمي حتة سليمة، ووشي كان بايز من الضرب“.

وأضافت ”فضل يأجل بعدها رجوعنا إلى مصر لحد أما أهدى، لأنه كان عارف لو نزلنا مصر وقتها كنت هطلق منه، وبليغ حمدي والعديد من أصدقائه لما شافوا وشي ورم قالوله دي لو كانت نزلت قسم الشرطة كانت تحبسك بتهمة الاعتداء عليها وممارسة العنف ضدها“.

وأشارت عايدة رياض إلى أن محرم فؤاد كان معه حق، فهو شخص صعيدي وغيور للغاية، موضحة أنها لم تنسه أبدا، وأنها كانت تحبه للغاية لأنه شخص يستحق الحب، مؤكدة أنه ليس الحب الأول بحياتها.