حميد الشاعري يكشف سر غيابه عن التمثيل ويرد على اتهامه بالسرقة الفنية

قال الفنان حميد الشاعري، إنه فشل عندما خاض تجربة التمثيل في مصر مرتين من قبل من خلال مشاركته في فيلمي ”قشر البندق“ و“أيظن“.

وأضاف الشاعري خلال لقاء مع الإعلامية المصرية بسمة وهبة في برنامج ”العرافة“ أنه ”لم يندم من قبل على مشاركته في التمثيل رغم عدم توفيقه، مؤكدا أنه كان ضيف خفيف على التمثيل، لكنه فشل في التجربتين“.

وأجاب ردا على سؤال مقدمة البرنامج، ”هل هذا اعتراف بأنك فاشل في التمثيل“ بقوله: ”نعم أنا فاشل في التمثيل بدليل عدم وجود عروض تمثيل تترمي عليا“.

وخلال الحلقة عرضت الإعلامية مقطع فيديو ظهر فيه الملحن الليبي مصطفى البتير، اتهم فيه الشاعري بسرقة ألحانه ونسبها لنفسه وإعادة توزيعها على المطربين في مصر، ليرد الأخير بالنفي.

وقال الشاعري: ”مصطفى البتير صديق عزيز وتحدث معي ومع أشخاص في مصر حول هذا الأمر، لكني لم أسرق ألحانه وأغانيه؛ لأن الفلكلور والتراث ملك للجميع، وإبداعاتي خالصة ولا أقتبس شيئا من مصطفى أو غيره، وإن كان هناك قضايا فهي بين المحامين، وأنا رجل موسيقى فقط“.

وتحدث ”الكابو“ وهو أحد نجوم ثمانينيات القرن الماضي، تلحينا وغناء، عن رأيه وموقفه من قضية ”السينجل مذر“، مؤكدا أنه لا يتدخل في القضايا الاجتماعية، ولكن هذا الأمر لفته خلال تصفحه الأخبار، وأكد أنه لا يعجبه هذا الأمر.

وعن وقفه عن الغناء من قبل نقابة الموسيقيين في مصر قبل 4 سنوات، قال: ”لم أعلم حتى الآن عن سبب وقفي عن الغناء حينها“، مستبعدا في الوقت ذاته السبب بأنه ”أفسد الذوق العام“.

وأشار حميد إلى أن ”قرار وقفه استمر حينها لهذه المدة بسبب أن القرار كان بإجماع مجلس نقابة الموسيقيين، وللبت في عودته كان لابد من حضور المجلس كاملا وهو ما كان متعذرا؛ لذلك تأخرت في العودة كل هذه المدة“.

أما عن تغاضيه وتغافله عن هجوم الملحن المصري حلمي بكر عليه سابقا من أجل أجر المشاركة في أوبريت ”الحلم العربي“، نفى الشاعري ”تقاضي أي أموال في غناء الأوبريت“.

والفنان حميد الشاعري، مغنٍّ وموسيقار وملحن مصري ليبي، حيث يحمل الجنسيتين المصرية والليبية، وولد لأب ليبي وأم مصرية، في 29 نوفمبر 1961.