تفاعل أمريكي واسع مع برنامج "أستديو 22" السعودي بعد السخرية من بايدن

حقق برنامج تلفزيوني سعودي كوميدي ساخر، ملايين المشاهدات في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد أقل من 24 ساعة على نشره، بعدما سخر على غير العادة من الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وخصص برنامج ”ستوديو 22“ الذي تبثه قناة ”إم بي سي“ السعودية، حلقة يوم الإثنين، لتقليد بايدن ونائبته كمالا هاريس، مركزاً على أخطاء وقع فيها الرئيس الأمريكي في خطاباته وظهوره الإعلامي، وأثارت الكثير من الجدل وردود الفعل الواسعة.

وظهر الفنان خالد الفراج بشخصية بايدن، متحدثاً باللغة الإنكليزية عن الأزمة الروسية الأوكرانية، لكنه يقع في عدة أخطاء، مثل ذكر اسم إسبانيا بدلاً من روسيا، ويغلبه النعاس تارةً أخرى، بينما تقوم كمالا بالتصحيح وتدارك المواقف المستمدة من أخطاء حقيقية شهيرة لرئيسها.

خالد الفراج يقلد الرئيس الأمريكي@khalidalfarraj#ستوديو22#رمضان_يجمعنا#MBC1 اشترك بعرض رمضان على الباقة السنوية

6 شهور علينا و 6 عليكhttps://t.co/eRCA5QCADP

Shahid VIP pic.twitter.com/Irp4JkI7kQ — MBC1 (@mbc1) April 11, 2022

وحققت حلقة البرنامج الساخرة نسب مشاهدة عالية عند بثها على القناة السعودية الخاصة وتطبيق ”شاهد“ على الأجهزة الذكية، قبل أن تعرض وسائل إعلام أمريكية ومدونون أمريكيون، مقطع الفيديو الذي يسخر من رئيسهم.

وحقق ذلك المقطع بدوره نسب مشاهدة مليونية في مواقع التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة، وسط تعليقات متباينة انقسم فيها مدونون أمريكيون بين معجب بالمقطع ويريد المزيد، وبين منتقد للسخرية من الرئيس بايدن.

وأشار الفنان خالد الفراج، عبر حسابه في تويتر، لعدد من وسائل الإعلام والمدونين الأمريكيين الذين نشروا مقطع الفيديو الذي ظهر فيه ساخراً من بايدن، وقال ”شكلنا بنصير عالميين يا عيال“.

We have many other jokes if you wish 😅😅

شكلنا بنصير عالميين يا عيال ✌️#استديو_22 #جو_بايدن https://t.co/omJHSXBGCQ — #خالد_الفراج (@khalidalfarraj) April 12, 2022

كما عرض تعليقاً لإحدى المدونات تطلب المزيد، بينما عرض على أحد المغردين الذين نشروا المقطع، إعداد جزء ثان منه.

Tell the channel that put this on that we want more 😂 — Courtney 🇺🇸 (@CourtneyWRocket) April 12, 2022

ونشرت الصحفية الأمريكية بريجيت جابرييل، مقطع الفيديو عبر حسابها في تويتر، وقال معلقةً: ”العالم يضحك علينا“.

The world is laughing at us. https://t.co/Voyn84heBV — Brigitte Gabriel (@ACTBrigitte) April 12, 2022

وتمر علاقات الرياض وواشنطن، وهما حليفان رئيسيان لبعضهما البعض منذ توحيد المملكة قبل نحو 90 عاماً، بفتور منذ وصول بايدن إلى كرسي الرئاسة خلفاً للرئيس السابق دونالد ترامب، وسط انقسام بين الأمريكيين حول كفاءة الرئيس الجديد.

يُشار إلى أن ”ستوديو 22 “ برنامج ساخر يعرض للموسم الثاني على التوالي، بإخراج محمد دحام الشمري، وإشراف خلف الحربي، ومن بطولة حبيب الحبيب، ماجد مطرب، عبد العزيز النصار، خالد المظفر، خالد الفراج، هبة حسين، تغريد الهويش، العنود سعود، ريم عبدالله كضيفة على الحلقات، وآخرين.