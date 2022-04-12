بسبب "لعبة الحبار".. "الكبير أوي 6" يحظى باهتمام الصحافة في كوريا الجنوبية

تداولت صحف كورية أخبارًا عن المسلسل المصري ”الكبير أوي 6″، الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد مكي، ويعرض ضمن السباق الرمضاني الجاري؛ وذلك بسبب محاكاته للمسلسل الكوري ”لعبة الحبار“.

ففي الحلقات الماضية من مسلسل ”الكبير أوي“ تمت محاكاة المسلسل الكوري ”لعبة الحبار“، ولكن بطريقة كوميدية، حيث جمع الكبير (أحمد مكي) أهالي المزاريطة وبدأو اللعب.

ونشر السفير المصري لدى كوريا، خالد حسن، منشورًا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، قال فيه: ”استضفت حفل إفطار لمجموعة من الأصدقاء وممثلي الشركات والجهات الكورية، كان من بينهم سكرتير عام الجمعية الكورية – العربية، وكان أيضًا من بينهم صحفية كورية، فذكرت لها المسلسل المصري الذي عرض مشاهد من (لعبة الحبار)“.

وأضاف السفير: ”هذه المشاهد جاءت ضمن أحداث الحلقة الـ 7 من مسلسل الكبير أوي، وظهور ”مكي“ مع أهالي المزاريطة في لعبة الحبار، وهو المشهد المأخوذ من المسلسل الكوري Squid game الذي تدور قصته الأساسية حول مجموعة من الأِشخاص يشاركون في سلسلة الألعاب المميتة للفوز بجائزة مالية، وهو ما حدث مع الكبير أوي بطريقة كوميدية“.

واختتم السفير المصري المنشور: ”اهتمت الصحافة الكورية بذلك ونشرت خبرًا عنه، كما أشارت لعادات وتقاليد رمضان الخاصة في مصر، التي تجعله مميزًا عن باقي الدول العربية والإسلامية، وحب المصريين لمشاهدة المسلسلات“.

وحقق الفنان أحمد مكي وفريق عمله في مسلسل ”الكبير أوي“ في الجزء السادس، الذي يعود به إلى شهر رمضان بعد سنوات من الغياب، نجاحا كبيرا، بحسب آراء مشاهدين ومتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونال مسلسل ”الكبير أوي 6“ إشادات واسعة واستحسانا كبيرا من الجمهور، محدثا حالة من الانسجام والمتابعة الحثيثة، عبّر عنها نشطاء منصات التواصل الاجتماعي بشكل منقطع النظير.

وبحسب معلقين ومتابعين، فقد تمكن المسلسل وبطله أحمد مكي من انتزاع صدارة نسب المشاهدة في وقت الإفطار، وهو الوقت الذي يعرض فيه المسلسل، متفوقا على برنامج المقالب ”رامز موفي ستار“ الذي يعرض بالتزامن معه.

يشار إلى أن دنيا سمير غانم، التي قامت بدور ”هداية“ زوجة أحمد مكي ”الكبير“ في المسلسل، تغيب عن الجزء السادس حاليا، واستمرت مع مكي أبرز وجوه المسلسل مثل محمد سلام وبيومي فؤاد وهشام إسماعيل، في حين برزت الفنانة سما إبراهيم أحد أهم الوجوه الجديدة في الجزء الجديد من المسلسل.