بعد حذف "المنشورات".. هل تراجع توفيق عبد الحميد عن قراره اعتزال الفن؟

أثار الفنان المصري توفيق عبد الحميد، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الإثنين، بعد قراره المفاجئ باعتزال التمثيل نهائيا عقب انتهاء تصوير مشاهده في مسلسله الرمضاني “يوتيرن” الذي يعرض حاليا.

القرار المفاجئ لاعتزال الفنان توفيق عبد الحميد، جاء بعد غياب وانقطاع عن الفن دام لـ 11 عاما، حيث شارك في المسلسل الذي تقوم ببطولة الفنانة المصرية ريهام حجاج.

وفسر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي قرار الفنان توفيق عبدالحميد نتيجة لتدخلات في عمله، قبل أن يخرج بمنشور لاحق ينفي تلك التكهنات، ويؤكد أن حالته الصحية من دفعته لذلك القرار.

وبعد مرور أقل من 24 ساعة على قرار الاعتزال، تفاجأ متابعو الفنان المصري، بحذف المنشورات التي أعلن فيها رغبته في اعتزال التمثيل، وأبقى على المنشورات التي دافع فيها عن ريهام حجاج بأنها السبب في قرار اعتزاله.

لم يكتف الفنان المصري بحذف منشورات قرار الاعتزال، بل كتب منشورا جديدا اليوم الثلاثاء، قال فيه: “أحيانا يمنحني التمثيل وتحديدا في الدراما التلفزيونية الفرصة بأن أضع قطعة من عمري في الشخصية تزيد أحيانا أو تقل حسب التفاصيل والأحداث وهذا ممتع ومؤلم بشدة”، وهو ما فسره متابعوه بالتراجع عن قرار الاعتزال“.

يشار إلى أن الفنان توفيق عبد الحميد، فاجأ أمس الإثنين، جمهوره ومتابعيه، بإعلان اعتزاله الفن نهائيا، عقب انتهاء تصوير مشاهده في مسلسل ”يوتيرن“.

وكتب “عبد الحميد” في المنشور الذي حذفه لاحقا: ”أيام معدودة وينتهي تصوير مسلسل يوتيرن على خير، وأعلن بعدها اعتزالي للفن نهائيا“.

وكشف الفنان المصري في تصريحات سابقة لـ“إرم نيوز“ عن أن حالته الصحية كانت ضمن أسباب غيابه عن الوسط الفني تلك الفترة، مشيرا إلى معاناته من انزلاق غضروفي منذ سنوات وخضوعه للعلاج المستمر، وعدم تعافيه، لذلك امتنع عن التمثيل.

وقال توفيق عبد الحميد حينها، إن ”الفن مهنة شاقة ومتعبة وتحتاج إلى جهد كبير وكذلك صحة.. لذلك كانت ظروفي الصحية السبب الأول والأساسي في ابتعادي عن الفن“.

ومسلسل ”يوتيرن“ من تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبد العزيز، ومن بطولة الفنانة ريهام حجاج، ويضم عددًا من الفنانين إلى جانب توفيق عبدالحميد، منهم عبير صبري، وصفاء الطوخي، وكريم قاسم.