نقاد يفتحون النار على برامج المقالب في رمضان: إهدار لكرامة الناس

تعد برامج المقالب من الأعمال التي اعتاد الجمهور على مشاهدتها في رمضان كل عام، فكانت في البداية مادة مثيرة للضحك، لكنها تحولت في السنوات الأخيرة إلى السخرية من ضيوف المقالب، وإهدار كرامتهم بحسب رأي نقاد، كما تحتوي على أعمال عنف كبيرة، ما عرضها لانتقادات واسعة، وجعل قطاعا عريضا من الجمهور يعزف عن مشاهدتها.

وقالت الناقدة الفنية ماجدة موريس، إنها ضد هذه البرامج، وتدعو الجمهور إلى عدم مشاهدتها؛ ففيها قدر كبير من العنف، إضافة إلى إهدار كرامة الضحايا الذين يقعوا تحت أيديهم، وذلك من خلال إهانتهم بالألفاظ وبالأفعال.

وأضافت الناقدة المصرية في تصريحات خاصة لـ ”إرم نيوز“، أن ”كل برامج المقالب التي تقدم ليس بها أي نوع من الجاذبية، وتصدر طاقة سلبية هائلة للمشاهد، كما تحرض على السادية، فمحاولتك إضحاك الناس على جراح الناس، وإظهارهم في حالة فزع، هو أمر خطير، يؤثر على مشاعر الجمهور“.

وأشارت إلى أن ”برامج المقالب كانت قديما جيدة، ولها أهداف، وهي تقويم المفاهيم الخاطئة لدى الجمهور، مثل برامج الفنان الراحل إبراهيم نصر (الكاميرا الخفية) وغيرها، وكان الجمهور يحب مشاهدتها“.

وعن موافقة النجوم على المشاركة فيها، أوضحت أنهم يتقاضون مبالغ كبيرة، كما أن ظهورهم يجعلهم يتصدرون ”التريند“، وهي ”اللعنة التي حطت على الشعب مع ظهور مواقع التواصل الاجتماعي“.

أما الناقدة الفنية خيرية البشلاوي، فتصف برامج المقالب بـ ”أحط أنواع الفن“، ومن يقدمها بأنهم ”عيال“ وليسوا فنانين، فمن ”يتشفى ويسخر من جراح الناس ليس فنانا“.

وأضافت خيرية البشلاوي في تصريحات خاصة لـ ”إرم نيوز“: ”للأسف، هذه البرامج رغم مساوئها الخطيرة لديها جمهور كبير، وهذا يعكس ذوقا سقيما للمتفرج، الذي يعد شريكا في الجريمة التي يقوم بها صانعو البرنامج“.

وأشارت الناقدة المصرية إلى أنها منذ زمن وهي تدعو ”لعدم مشاهدة هذه البرامج، فالجمهور لا يجب أن يكون مفعولا به، ويتم إجباره على الضحك والاستهزاء بحالة الفزع التي يكون فيها الضحية“.

واعتبرت أن البرامج، وخاصة برنامج رامز جلال، هي دعوة ”للابتزاز والخوف، وإجبار الناس على الضحك على أفعال لا يجب الضحك عليها، وهذا شيئ غير إنساني بالمرة“. مشيرة إلى أن ”من يقدمونها يحصلون على أموال كثيرة ويصبحون أغنياء فجأة؛ ما يوضح أن هناك هدفا غير نبيل من هذه البرامج“.

أما الدكتور علي حسين أستاذ علم النفس بجامعة عين شمس بمصر، فرأى أن ”هذه البرامج عبارة عن تمثيلية يعلمها الضحية قبل المشاركة بها“.

وأوضح أستاذ علم النفس في تصريح خاص لـ ”إرم نيوز“، أن ”ما يحدث في البرامج، وخاصة الذي يقوم به رامز جلال في برنامجه، لو كان حقيقيا، لأصيب الضيوف بصدمات خطيرة، وأمراض بالغة، مثل الارتفاع المفاجئ في ضغط الدم، أو الانخفاض المفاجئ، كما أنه من الممكن أن يصاب الضحية بفقدان مؤقت للذاكرة؛ نظرا لإصابته بحالة من الذعر نتيجة الصدمة العصبية التي يتعرض لها“.

وأشار حسين إلى أن رد فعل النجوم المشاركين في هذه البرامج يدل على علمهم بها مسبقا.