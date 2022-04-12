مسلسل "مول لمليح" المغربي.. صدمة العبور من الفقر إلى الثراء

لفت المسلسل المغربي ”مول لمليح“ (صاحب الجودة) أنظار المشاهد المغربي إليه، بعد انتشار مقاطع فيديو منه على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر مدونون عن إعجابهم به، خصوصا بسبب الموضوع الذي يتناوله، وللأداء المتقن لبطليه الشابين سعيد موفق وعبد الإله رشيد.

وتدور أحداث المسلسل حول قصة كفاح ونجاح شقيقين محدودي التعليم، ويعيشان في حي فقير، كان أكبرهما يبيع وجبات خفيفة (سندويتشات) على عربة متنقلة في الشوارع الداخلية لمدينة مراكش، للحصول على لقمة العيش، ثم أصبح شقيقه العاطل يساعده بعدما اكتشفا خلطة أعشاب تضيف للطعام لذة خاصة، وكانت بداية طريقهما للثراء.

وشارك في بطولة المسلسل ممثلون مغاربة وازنون لهم اسمهم في الساحة الفنية، مثل فضيلة بنموسى في دور الأم، ومحمد الشوبي في دور العم الشرير المتخصص في إيذاء أبناء أخيه المتوفى، وسعيد باي الذي شخص زوج الأخت المقامر.

ومن مميزات المسلسل استخدامه للدارجة المغربية المنقحة بالمصطلحات الحديثة التي أدخلها الشباب ويتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، مما جعله قريبا جدا من فئة عريضة من المتلقين.

ولجأ صناع المسلسل الذي تعرضه القناة الأولى المغربية، وعلى رأسهم المخرج أيوب لهنود، إلى وجوه معروفة في (السوشيال ميديا)، مثل صباح بنشويخ، اليوتوبر الشابة التي يعرفها المتابعون بالفيديوهات التي تصور من خلالها حياتها اليومية البسيطة كفتاة بدوية، وسبق أن شاركت مع الفنانة اليمنية بلقيس في فيديو كليب أغنية ”صابرة“ باللهجة المغربية، وحقق نجاحا كبيرا.

كما وقع الاختيار على المغنية الشابة ريم فكري، التي حققت بأغنياتها نسبة مشاهدات مهمة على يوتيوب، لتقدم دورا رئيسا في المسلسل كأول تجربة لها في التمثيل.

وصرحت ريم فكري خلال تصوير المسلسل أنها ”أحبت الدور كثيرا ووجدت فيه نفسها، لأنه يشبهها إلى حد ما“، بحسب تعبيرها.

ولوحظ في العامين الأخيرين أن صناع الأعمال التلفزيونية في المغرب، أصبحوا يشركون المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي في عدد مهم من المسلسلات الدرامية والكوميدية، لاستغلال قاعدة متابعيهم في الترويج للمسلسلات بشكل أفضل، وهو أمر يشتكي منه الممثلون المهنيون، لأنه يحرم عددا منهم من الأدوار التي تعتبر مصدر رزقهم الوحيد، خصوصا خلال الأعمال الرمضانية.