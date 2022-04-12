عبدالله بالخير: بلقيس فتحي ليست إماراتية (فيديو)

قال الفنان الإماراتي عبدالله بالخير، إن الفنانة بلقيس فتحي ليست إماراتية، ووالدها عازف العود الفنان اليمني الشهير أحمد فتحي، مشيرا إلى أن ”الكذب يزعجه“ بحسب قوله.

وقال بالخير، خلال استضافته عبر برنامج ”مراحل“ الذي يقدمه الإعلامي السعودي علي العلياني، عبر قناة ”SBC“ السعودية، “يزعجني أن يُغني فنان لبلد ليست بلاده ويقول (بلادي)، هذا غير صادق وعلى عكس المنطق. فالأولى هنا أن يقول إنها أغنية مقدمة هدية”.

ويرى الفنان الإماراتي أن ”سبب منح فنانين الجنسية الإماراتية، هو كرم من الشيوخ الذين يحبون الجميع والجميع يحبهم، لذلك يقدمون المساعدات للجميع دون توقف، وكان من حظ بعض الفنانين أن تحتضنهم الإمارات ويحصلوا على الجنسية“.

وأشاد عبدالله بالخير، بمنح الجنسية لبعض المبدعين، معتبراً أنه أمر جيد، ويمكن الدولة من خلاله استقطاب الفنانين والمبدعين الذين هاجروا من بلادهم.

إلى ذلك، أكد الفنان الإماراتي أنه لن يعتذر للفنانة بلقيس فتحي، لأنها رفعت قضية عليه عقب تصريحاته التي اعتبرتها “تعديا عليها” وطلبت تعويضا بمقدار مليوني درهم إماراتي ولكنها خسرت القضية بعد ذلك.

وأبدى رغبته في الصلح مع بلقيس فتحي، بسبب ”عدم وجود خلاف بينهما“.

عبدالله بالخير: لن أعتذر من بلقيس فتحي وهي حاولت تأخذ مني 2 مليون درهم وخسرت لأني تحدثت عن والدها فقط .. أنا انتصرت ومستعد للصلح! @Ali_Alalyani #مراحل_عبدالله_بالخير #قناة_SBC pic.twitter.com/zR7dbFmQmK — مراحل مع علي العلياني (@stvMarahel) April 12, 2022

ويرجع الخلاف بين عبدالله بالخير وبلقيس فتحي، إلى انتقاده لها بعد اختيارها للغناء في افتتاح كأس آسيا عام 2019 التي لعبت في دولة الإمارات، وحينها صرح الفنان بأنه من الأفضل أن يكون نجم الافتتاحية فنانا إماراتي الأصل.

وذكر أن والد بلقيس هو عازف العود الفنان اليمني الشهير أحمد فتحي.

وحينها ردت بلقيس، وأكدت أنها تحترم آراء الجمهور وزملائها الفنانين، لكن في المقابل شدّدت على أنها ترفض أن يتحدث أي شخص عن أصل والديها، كاشفة عن أن جدها جاء إلى الإمارات عام 1968 وحصل على الجنسية الإماراتية، وأن والدتها تحمل الجنسية نفسها.

وأضافت بلقيس فتحي في تصريحات متلفزة حينها، أنه لم يمنحها أحد الجنسية، بل حصلت عليها لأنها من مواليد دولة الإمارات.

واختتمت حديثها بالقول: “أي مشاركات رسمية أقوم بها تكون بتكليف من ولاة الأمر، وهذا يُعد تشريفا لي، وأي شخص تزعجه مشاركاتي يشتغل على نفسه شوية وهيطلبوه”.