"اسمع وشوف".. مسلسل يثير جدلا في سلطنة عمان

أثار المسلسل الاجتماعي العُماني ”اسمع وشوف“، الذي بدأ عرضه منذ مطلع شهر رمضان على تلفزيون عمان الرسمي وقناة الشارقة، جدلاً واسعاً بين النشطاء؛ بسبب القضايا التي تطرقت لها حلقات المسلسل، وبعض المشاهد التي أثارت حفيظة واستنكار البعض.

وعرض العمل، الذي انطلقت مشاهد تصويره في الأشهر الأخيرة من 2021، واعتُبر بداية انطلاقة للإنتاج العماني بعد توقف طويل فرضته جائحة كورونا، عدة حلقات سلطت الضوء على قضايا اجتماعية قوبل عرضها بردود فعل متباينة.

وانتقد حقوقيون ونشطاء العمل الدرامي الذي تشارك فيه نخبة من النجوم العمانيين والخليجيين، واعتبروا أن العمل ”يسيء“ لصورة العمانيين؛ بسبب بعض المشاهد والحوارات التي دارت في بعض الحلقات.

وكان مشهد من حلقة حملت عنوان ”زهرة اللوتس“ من أكثر المشاهد إثارة للجدل، حيث تناولت الحلقة قضية المشاهير واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وتعمُد البعض الاستفادة من هذه المواقع للكسب المادي عن طريق مساومة المسيئين لهم عبر هذه المنصات.

وأظهر المشهد إحدى الفتيات وهي تحدث صديقتها وتطالبها بنشر صور بهدف تنشيط حسابها على ”إنستغرام“ وزيادة المتابعين، لتشير في معرض حديثها إلى أن بعض الفتيات ينشرن صورا ”للباس الداخلي“ بقصد الإعلان، لكسب التفاعل والشتائم ما يعود عليهنَ بنفع مادي جراء القضايا التي يرفعنها على من يسيء لهنَ.

واستنكر نشطاء عمانيون هذا الحديث، حيث قال المحامي خليفة اليافعي: ”انظروا إلى الرسائل التي تطرح وكأن مجتمعنا لا ينتمي إلى القيم الإسلامية، ولا المرأة العمانية رايتها الاحتشام، هل يعقل أن تمر دون محاسبه؟؟! وكيف أن يجاز هذا النص ؟؟“.

لقطة من مسلسل انتاج تلفزيون #عُمان الرسمي ويعرض في قناة الشارقة وكذلك #عُمان وفي #رمضان انظروا الى الرسائل التي تطرح وكأن مجتمعنا لا ينتمي الى القيم الاسلامية ولا المرأة العمانية رايتها الاحتشام هل يعقل ان تمر دون محاسبه؟؟! وكيف ان يجاز هذا النص ؟؟ pic.twitter.com/Ze8OFdx0q8 — خليفة اليافعي ⚖️ ‏ (@khalifa_alyafai) April 10, 2022

وقال الناشط إسحاق الهشَامي: ”نُطالب وزارة الإعلام الموقرة وقف مسلسل اسمع وشوف.. للأسف حلقات المسلسل تنقل صورة غير مشرّفة صورة مُسيئة عن المجتمع العماني وكأن المواطن العماني عديم الخُلق عديم الثقافة.. هنالك قضايا كان من الأهم أن يطرحها الكاتب والمخرج وكيفية معالجتها والتعاطي معها“.

ابو اليسع نُطالب وزارة الإعلام الموقرة وقف مسلسل اسمع وشوف للأسف حلقات المسلسل تنقل صورة غير مشرّفة صورة مُسيئة عن المجتمع العماني وكأن المواطن العماني عديم الخُلق عديم الثقافة ما شائف خير ، هنالك قضايا كان من الأهم أن يطرحها الكاتب والمخرج وكيفية معالجتها والتعاطي معها.. pic.twitter.com/zvPqJEKLVw — إسـحاق الهشّــامي (@alhashami2) April 10, 2022

وأطلق بعض النشطاء وسماً يدعو لإيقاف عرض هذا العمل؛ بسبب مشهد حلقة ”زهرة اللوتس“ ومشاهد وحلقات أخرى، اعتبر النشطاء أنها سلَطت الضوء على قضايا غير مهمة، وأن العمل كان دون المستوى المطلوب.

#وقف_مسلسل_اسمع_وشوف للأسف الدراما العمانية من سيء الى أسوأ لايوجد اي تطوير لا في النص ولا الاخراج هناك قضايا مجتمعية يمكن ان تعالجها الدراما بعيدا عن الإسفاف والتهريج..هناك علماء و مهندسين و أطباء ومعلمين ومبدعين ومخترعين في عمان والأولى تسليط الضوء عليهم بدلا من قصص الشغالات — سيف بن خلفان الكندي (@AlkindiSaif1) April 10, 2022

بيد أنه ورغم النقد والهجوم الواسع الذي شنه النشطاء تجاه العمل والقائمين عليه، فقد أثنى آخرون على العمل واعتبروه نقلة نوعية في الدراما العمانية، كما أشادوا بالقضايا الاجتماعية التي تطرق لها وطريقة الأداء والإخراج.

مسلسل جميل وبطرح مختلف..

تحية للمؤلف الأستاذ يوسف وللمخرج المتميز الذي نحمل له ذكريات جميلة(الجوارح)وللفنان القدير صالح زعل وللنخبة الجميلة من نجومنا المحليين والخليجيين والصاعدين اللي يستاهلون الدعم..نترقب حلقات أجمل بلا تمطيط ومع أداء وتقمص أقوى لبعض أدوار الشباب.#اسمع_وشوف — عيسى بن علي المـلا (@issalmulla) April 11, 2022

الكل اصبح ناقدا من اجل النقد لاغير بصراحة مسلسل أسمع وشوف ذات طابع كوميدي حلو وخفيف وهادف وقد بذلت جهودا مضنيه من اجل ظهوره بهذا المستوى كما انه مدجج بنجوم الدراما من السلطنة وخارجها ويقوده مخرج محنك وهو عارف الطويل وكاتب له درايه بالواقع المعاش بالسلطنة الأستاذ يوسف الحاج . — سيف حمد البطاشي (@55CQ6yNlvc0FEqS) April 11, 2022

ويناقش العمل الدرامي قضايا اجتماعية بقالب كوميدي، وهو من إنتاج تلفزيون عمان الرسمي، وإخراج الفنان السوري عارف الطويل وتأليف يوسف الحاج، وتمثيل صالح زعل، جابر نغموش، فخرية خميس، والفنانة الراحلة شمعة محمد، وآخرين.