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"اسمع وشوف".. مسلسل يثير جدلا في سلطنة عمان
تاريخ النشر: 11 أبريل 2022 22:42 GMT
تاريخ التحديث: 11 أبريل 2022 23:10 GMT

"اسمع وشوف".. مسلسل يثير جدلا في سلطنة عمان

أثار المسلسل الاجتماعي العُماني "اسمع وشوف"، الذي بدأ عرضه منذ مطلع شهر رمضان على تلفزيون عمان الرسمي وقناة الشارقة، جدلاً واسعاً بين النشطاء؛ بسبب القضايا التي

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المصدر: نسرين العبوش ـ إرم نيوز

أثار المسلسل الاجتماعي العُماني ”اسمع وشوف“، الذي بدأ عرضه منذ مطلع شهر رمضان على تلفزيون عمان الرسمي وقناة الشارقة، جدلاً واسعاً بين النشطاء؛ بسبب القضايا التي تطرقت لها حلقات المسلسل، وبعض المشاهد التي أثارت حفيظة واستنكار البعض.

وعرض العمل، الذي انطلقت مشاهد تصويره في الأشهر الأخيرة من 2021، واعتُبر بداية انطلاقة للإنتاج العماني بعد توقف طويل فرضته جائحة كورونا، عدة حلقات سلطت الضوء على قضايا اجتماعية قوبل عرضها بردود فعل متباينة.

وانتقد حقوقيون ونشطاء العمل الدرامي الذي تشارك فيه نخبة من النجوم العمانيين والخليجيين، واعتبروا أن العمل ”يسيء“ لصورة العمانيين؛ بسبب بعض المشاهد والحوارات التي دارت في بعض الحلقات.

وكان مشهد من حلقة حملت عنوان ”زهرة اللوتس“ من أكثر المشاهد إثارة للجدل، حيث تناولت الحلقة قضية المشاهير واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وتعمُد البعض الاستفادة من هذه المواقع للكسب المادي عن طريق مساومة المسيئين لهم عبر هذه المنصات.

وأظهر المشهد إحدى الفتيات وهي تحدث صديقتها وتطالبها بنشر صور بهدف تنشيط حسابها على ”إنستغرام“ وزيادة المتابعين، لتشير في معرض حديثها إلى أن بعض الفتيات ينشرن صورا ”للباس الداخلي“ بقصد الإعلان، لكسب التفاعل والشتائم ما يعود عليهنَ بنفع مادي جراء القضايا التي يرفعنها على من يسيء لهنَ.

واستنكر نشطاء عمانيون هذا الحديث، حيث قال المحامي خليفة اليافعي: ”انظروا إلى الرسائل التي تطرح وكأن مجتمعنا لا ينتمي إلى القيم الإسلامية، ولا المرأة العمانية رايتها الاحتشام، هل يعقل أن تمر دون محاسبه؟؟! وكيف أن يجاز هذا النص ؟؟“.

وقال الناشط إسحاق الهشَامي: ”نُطالب وزارة الإعلام الموقرة وقف مسلسل اسمع وشوف.. للأسف حلقات المسلسل تنقل صورة غير مشرّفة صورة مُسيئة عن المجتمع العماني وكأن المواطن العماني عديم الخُلق عديم الثقافة..  هنالك قضايا كان من الأهم أن يطرحها الكاتب والمخرج وكيفية معالجتها والتعاطي معها“.

وأطلق بعض النشطاء وسماً يدعو لإيقاف عرض هذا العمل؛ بسبب مشهد حلقة ”زهرة اللوتس“ ومشاهد وحلقات أخرى، اعتبر النشطاء أنها سلَطت الضوء على قضايا غير مهمة، وأن العمل كان دون المستوى المطلوب.

بيد أنه ورغم النقد والهجوم الواسع الذي شنه النشطاء تجاه العمل والقائمين عليه، فقد أثنى آخرون على العمل واعتبروه نقلة نوعية في الدراما العمانية، كما أشادوا بالقضايا الاجتماعية التي تطرق لها وطريقة الأداء والإخراج.

ويناقش العمل الدرامي قضايا اجتماعية بقالب كوميدي، وهو من إنتاج تلفزيون عمان الرسمي، وإخراج الفنان السوري عارف الطويل وتأليف يوسف الحاج، وتمثيل صالح زعل، جابر نغموش، فخرية خميس، والفنانة الراحلة شمعة محمد، وآخرين.

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