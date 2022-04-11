الفاشينيستا السعودية نجلاء عبد العزيز تنفي نبأ خطوبتها

نفت الفاشينيستا ومشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية نجلاء عبد العزيز ما تردد خلال الساعات الماضية حول خطبتها من رجل الأعمال السعودي فهد الموسى.

وتصدرت عبد العزيز قائمة الأكثر تداولا عبر موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ خلال الساعات الأخيرة، وذلك بعد انتشار نبأ خطبتها، حيث كشف بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أن الخطبة تمت بسرية تامة.

وردت الفاشينيستا على تلميح إحدى متابعيها عن الخطبة قائلة: ”اللهم آمين يارب وكل من يبغى.. بس مو الحين تكفين خلينا نخلص بيت العمر ونستقر فيه ونظبط أمورنا.. والله مو لاقية وقت لعيالي ولنفسي.. ألاقي وقت لولد الناس“.

وكانت نجلاء عبد العزيز أحدثت جدلا واسعا أواخر مارس/ آذار الماضي، بعد نشرها صورا لها من دون حجاب عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”سناب شات“.

وكان مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر فيه نجلاء في إحدى الدول الأجنبية بوجهها دون حجاب، لتقوم عبر حسابها في ”سناب شات“ بتبرير موقفها بأن المقطع سرب من قبل حساب وهمي، مناشدة الجميع عدم تداوله.

وظهرت نجلاء عبد العزيز، خلال الرد، بشعرها، لكنها أخفت وجهها، وعلقت على الصور: “ لا هذه مو بالغلط، يا لا اركضوا انشروا الحين قولي بالغلط ما عادت تفرق معي“.

وتعرضت الفاشينيستا السعودية لهجوم من جمهورها؛ بسبب الحيل التي اعتادت أن تفعلها في كل مرة، مشيرين إلى أنها هي من تسرب صورها تمهيدا لخلعها الحجاب نهائيا.

وكانت نجلاء عبد العزيز قد ناشدت جمهورها بعد تداول مقطع فيديو ظهرت فيه دون حجاب، مشيرة إلى أن أهلها انهاروا بعد رؤية الفيديو الذي تداولته الصفحات المهتمة بأخبار الفنانين.

وكتبت نجلاء عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي: ”أمي وأختي وكل اللي حولي انهاروا بعد انتشار الصور خاصة أمي لأنها محافظة جدّا.. ساعدوني بحذف كل شيء، لأن الانتشار يخوف“.

ورغم تشديد نجلاء على أن الفيديو انتشر بالخطأ، إلا أن متابعين شككوا بذلك، واتهموها بتعمد ذلك، خاصة أن هذه ليست المرة الأولى التي تخرج فيها مقاطع وصور لنجلاء، وتقول إنها كانت عن طريق الخطأ.

وسبق أن خرجت المشهورة السعودية في حسابها على ”سناب شات“ لتتحدث عن المقاطع المسربة، معترفة بأنها ”غالبا ما تراودها رغبة في نشر صور أو مقاطع لها ثم الخروج والادعاء لمتابعيها أنها كانت عن طريق الخطأ، بهدف إثارة الجدل“، مضيفة أنه ”في كل مرة تراودها هذه الرغبة تتراجع عن ذلك وتحاسب نفسها“.