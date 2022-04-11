الممثل المصري توفيق عبدالحميد يعلن موعد اعتزاله نهائيًا

أعلن الفنان المصري توفيق عبدالحميد عن أنه سيعلن عن موعد اعتزال التمثيل نهائيًا، بعد الانتهاء من تصوير مسلسل ”يوتيرن“، الذي يشارك به في المارثون الدرامي لشهر رمضان الجاري.

وكتب الفنان عبدالحميد منشورًا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“ قال فيه ”أيام معدودة وينتهي تصوير مسلسل يوتيرن على خير إن شاء الله، وأعلن بعدها اعتزال التمثيل نهائيا“.



وكان الفنان توفيق، قد عاد إلى الدراما من جديد بعد غياب استمر 11 عامًا، وذلك من خلال مسلسل ”يوتيرن، الذي يعرض في السباق الرمضاني الجاري.

وأشار الفنان المصري إلى أن الدور الذي عرض عليه ”جذبه“، إضافة إلى صداقته لمنتج العمل جمال العدل، وهو ما جعله يعود للدراما بعد غياب طويل.

وأوضح أنه خلال الفترة الماضية، تلقى عدة عروض أخرى للعودة إلى الدراما، لكنه رفضها لعدم مناسبتها له وتشابهها مع الأدوار، التي كان يرفضها خلال فترة غيابه.

بدوره قال جمال العدل، منتج مسلسل ”يوتيرن“، إن ”وجود الفنان توفيق عبدالحميد في أي عمل إضافة كبيرة نظرًا لقيمته الفنية الكبيرة“، مشيرًا إلى أن الاختيار وقع عليه لأنه مناسب جدًا للشخصية، التي سيقدمها خلال العمل.

ومسلسل ”يوتيرن“، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبد العزيز، ومن بطولة الفنانة ريهام حجاج، ويضم عددًا من الفنانين إلى جانب توفيق عبدالحميد، منهم عبير صبري، وصفاء الطوخي، وكريم قاسم.

يشار إلى أن الفنان المصري توفيق عبدالحميد، كان قد أثار حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعدما نشر في 28 سبتمبر/أيلول الماضي، صورًا من داخل منزله مع كلبين، وقال إنهما ”صحبة وعشرة الأيام“، الأمر الذي فسره حينها متابعوه بأنه إشارة إلى عدم وفاء أصدقائه، خاصة بعد ابتعاده عن الفن منذ عام 2010.

لكن الفنان المصري نفى في تصريحات سابقة لـ“إرم نيوز“، تفسيرات الجمهور، مشيرًا إلى أن هناك سببين لابتعاده عن الفن، الأول هو ظروفه الصحية، والثاني عدم تلقيه عروضًا مناسبة يقوم بتأديتها.

وأضاف أنه ”يحب كلابه“، مشيرًا إلى أنه بعد إنشائه صفحة شخصية على موقع فيسبوك، أراد توثيقها عند جمهوره بالظهور عبر صور خاصة من داخل منزله.