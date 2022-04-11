نقابة التمريض المصرية تطالب بوقف مسلسل "الكبير أوي 6"

أقامت نقابة التمريض في مصر دعوى قضائية، تطالب خلالها بوقف عرض مسلسل ”الكبير أوي 6“ بسبب إساءته لمهنة التمريض.

وأصدرت الدكتورة كوثر محمود بصفتها النقيب العام للتمريض المصري، بيانا أعلنت خلاله عن إقامتها دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالبت فيها بوقف عرض مسلسل ”الكبير 6“ الذي يعرض عبر قناة ”ON E“ بسبب ”إساءته للممرضات ومهنة التمريض“.

وقالت النقيب العام للتمريض في مصر في دعواها ”فوجئت بإساءات ضد الممرضات لفظا وفعلا وعبارات من شأنها التشهير بسمعة الممرضة المصرية“.

وأضافت الدكتورة كوثر في بيانها أن ”مشهد ليلة زفاف الكبير أوضح أن الزوجة لابد أن ترتدي زي الممرضة كي تثير غريزته وهو إسقاط كبير وإيحاء شنيع من شأنه الإضرار بالممرضة المصرية، التي تعتبر من أمهر الممرضات على مستوى العالم مقارنة بنظيراتها من الممرضات في أي بلد آخر“.

وتابعت ”أطالب بوقف عرض مسلسل (الكبير أوي 6) لما يحمله من إهانة وتشويه لسمعة الممرضات المصريات“.

وشهدت الحلقة السادسة من الجزء السادس من مسلسل ”الكبير أوي 6“ زفاف الكبير الذي جسد شخصيته الفنان أحمد مكي، على مربوحة (رحمة أحمد)، وحين عودتهم إلى منزلهم تحاول مربوحة إرتداء ملابس مثيرة (من وجهة نظرها) لتنال إعجاب الكبير.

وتقول مربوحة للكبير ”إيه رأيك ألبسلك زي الممرضة المثيرة“، فيرحب الكبير بالفكرة، فيتفاجأ بارتدئها ملابس ممرضة عادية، وهي الفضفاضة الطويلة، فيقول لها ”كنت فاكرك هتلبسي زي الممرضة المثيرة، اللي هو القصير واللي بتلبس شبيكة في رجليها“.

وكانت حالة من الغضب قد اجتاحت الممرضات بسبب المشهد المذكور، حيث تداولت صفحات الممرضات على مواقع التواصل الاجتماعي المشهد، مطالبين بوقف المسلسل الذي يسيء إليهن، على حد تعبيرهن، وهو الأمر الذي استجابت له نقابة التمريض في مصر.

مسلسل ”الكبير أوى“ من بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، محمد أوتاكا، ليلى عز العرب، مصطفى غريب، حسن القناوى، علاء زينهم، حسين أبو حجاج وضيوف الشرف ماجد الكدوانى، حمدى الميرغنى، نرمين الفقى، وأسماء جلال، وسليمان عيد وآخرين وتأليف مصطفى صقر إخراج أحمد الجندي.

وكان النجم أحمد مكي قد وجه إلى الفنانين الراحلين الذين شاركوا في الأجزاء السابقة من مسلسل ”الكبير أوي“، رسالة مؤثرة.

ونشر مكي عبر صفحته الرسمية بموقع ”إنستقرام“ صورة لمجموعة من الفنانين الراحلين، الذين شاركوا في الأجزاء السابقة من مسلسل ”الكبير أوي“ وهم: يوسف عيد، سعيد طرابيك، حسن كفتة وأحمد حلاوة.