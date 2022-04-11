بسبب مقتدى الصدر.. شتائم متبادلة بين فجر السعيد ومنيرة المشخص

هاجمت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، زميلتها الإعلامية السعودية منيرة المشخص، بسبب هجوم الأخيرة عليها بعد ظهورها في صورة مع الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر.

وكانت منيرة المشخص نشرت تغريدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، انتقدت خلالها ظهور فجر السعيد في صورة مع مقتدى الصدر، قائلة: ”وصلوها لام السعف والليف مسوية فيها مصلحة اجتماعية، قولو لها تقولك عمتك منيرة المشخص اللي تشرفتي بحظرها“.

وأضافت المشخص: ”هالصورتين مع المجرم الإرهابي اللي له دور في احتلال وطنك، كافية أنك تخجلين من نفسك، إذا أنتي تقبلين نحن ما نقبل لأي أحد يرمش لنا بس رمشة سوء“.

وصلوا للحماره انها لو في عقلها ذرة مخ ماكتبت هالحجي .. اتشرف بصورتي مع السيد #مقتدى_الصدر الله يحفظه اللي اكيد ماله علاقه بغزو الكويت بس لإنج #بقره سياسياً خلطتي الحابل بالنابل .. وچان فيج خير واجهيني وانا اعلمج شلون تطولين لسانج 👺 pic.twitter.com/oQlloeqPVW — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) April 11, 2022

وشاركت فجر السعيد صورة لتغريدة منيرة المشخص عبر حسابها الرسمي على موقع ”تويتر“، وعلقت عليها، قائلة: ”وصلوا (…) أنها لو في عقلها ذرة مخ ما كتبت هالحجي، اتشرف بصورتي مع السيد مقتدى الصدر الله يحفظه اللي أكيد ماله علاقة بغزو الكويت، بس لإنج (…) سياسياً خلطتي الحابل بالنابل، وچان فيج خير واجهيني وانا اعلمج شلون تطولين لسانج“.

وكانت الإعلامية الكويتية فجر السعيد هاجمت مؤخرا مواطنها النائب بمجلس الأمة الكويتي، حمدان العازمي، بسبب مطالبته وزير الإعلام بسحب ترخيص الشركة المنتجة لمسلسل ”من شارع الهرم إلى“.

وهاجم حمدان العازمي مسلسل ”من شارع الهرم إلى“ في تغريدة كتبها عبر حسابه على ”تويتر“، قال فيها: ”تفاجأنا أن المسلسل الذي يدعو إلى الرذيلة والانحطاط، من إنتاج كويتي، للأسف، هذه الأعمال الهابطة لا يمكن أن تنسب إلى الكويت حتى لو عرضت على منصات وقنوات خارجية، وعلى وزير الإعلام التحرك فورًا لإيقاف ترخيص الشركة المنتجة لهذا المسلسل“.

وعلّقت السعيد على ما كتبه النائب العازمي من خلال تغريدة كتبتها عبر حسابها على ”تويتر“، قالت فيها: ”حمدان وبعدين معك، جمْ مرة أقولك قبل لا اتدرعم بكلام ماله معنى“.

وقالت السعيد: ”المسلسل مو إنتاج كويتي.. المنتج لبناني، وترخيصه إماراتي اسمه جمال سنان، والتصوير هَمْ في الإمارات، وزير الإعلام الكويتي شكوووو“.

ووجهت رسالة إلى متابعيها، قائلة: ”لو سمحتم ترجموا لحمدان اتدرعم.. أخاف يترجمها غلط“.