"لم يسددوا ثمن الملابس".. دعوى قضائية لوقف عرض مسلسل "سوتس بالعربي"

أقامت شركة ”أورانج سكوير“ للأزياء الرجالية، دعوى قضائية ضد المنتج المصري طارق الجنايني، منتج مسلسل ”سوتس بالعربي“؛ تتهمه فيها بعدم سداد ثمن ”البدل“ التي تم استخدامها في المسلسل، والتي يبلغ ثمنها أكثر من 146 ألف دولار.

وأصدر كمال شعيب محامي الشركة بيانا صحفيا نشره عبر صفحة الشركة الرسمية على ”فيسبوك“، جاء فيه: ”يعلن المكتب بصفته المستشار القانوني لشركة أورانج سكوير الرائدة في تجارة البدل والملابس الرجالية، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد شركة تي فيجن للإنتاج الإعلامي، والتي يمثلها السيد طارق الجنايني منتج مسلسل سوتس بالعربي“.

وأوضح كمال شعيب سبب إقامته للدعوى قائلا: ”حصلت تلك الشركة على كامل ملابس وبدل نجوم فريق عمل مسلسل سوتس بالعربي، دون سداد ثمن تلك الملابس والبدل، والبالغ قيمتها مبلغا وقدره مليونان و700 ألف جنيه مصري تقريبا“.

وأكد أنه ”عازم على اتخاذ كافة الإجراءات الجنائية ضد ممثل الشركة، فضلا عن تحديد أقرب جلسة للنظر في دعوى وقف عرض المسلسل حتى حصول شركة أورانج سكوير على كامل حقوقها عن استغلال منتجاتها دون دفع ثمنها“.

في المقابل، أصدرت شركة ”تي فيجن“، بيانا للرد على اتهامات شركة ”أورانج سكوير“ بعدم سداد ثمن البدل التي يرتديها المحامون في المسلسل.

وجاء في البيان: ”فوجئت شركتنا بأنباء تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي عن إجراءات قضائية من شركة ملابس جاهزة تدعي أن لها مستحقات مالية عن توريد بدل لمسلسل شهير حقق نسبة مشاهدة عالية وعمدت إلى خلط الحقائق وإدخال الغش على الجمهور“.

وأضاف البيان: ”يهم الشركة أن تؤكد أنها غير مدينة لأحد وأن سمعتها التي اكتسبتها على مدار 20 عاما تشهد لها بالالتزام في معاملاتها المالية“.

وتوعدت الشركة في بيانها برفع دعوى قضائية بـ“السب والقذف المتعمد“ والمطالبة بتعويض قدره 20 مليون جنيه لما لحق بها من ”أضرار فنية وأدبية“.

يشار إلى أن مسلسل ”سوتس بالعربي“ مأخوذ عن ”فورمات“ أجنبي شهير يحمل اسم ”Suits“، والذي حقق نجاحا كبيرا منذ عرضه.

ودارت أحداث النسخة الأصلية من المسلسل ”Suits“ حول شركة محاماة كبرى تضم عددا من الشخصيات الناجحة التي تسعى لتحقيق طموحها في هذا المجال التنافسي، وعلى رأسهم المحامي هارفي سبيكتر الذي يتخذ من الشاب مايك مساعدا له رغم عدم حصوله على شهادة المحاماة المعتمدة، لكنه يتمتع بذكاء وموهبة خارقة في هذا المجال.

وجسد الفنان آسر ياسين في ”سوتس بالعربي“ شخصية هارفي سبيكتر، وقام الفنان أحمد داوود بشخصية مساعده الشاب مايك.

ومسلسل ”سوتس بالعربي“ بطولة: آسر ياسين، أحمد داوود، صبا مبارك، ريم مصطفى، تارا عماد، محمد شاهين، وهو من تأليف محمد حفظي وياسر عبدالمجيد، وإخراج عصام عبدالحميد.