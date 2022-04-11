لأول مرة.. كشف أسباب خلاف الفنانتين هدى حسين وحياة الفهد (فيديو)

كشفت الإعلامية الكويتية مي العيدان، لأول مرة تفاصيل الخلاف بين الفنانتين هدى حسين وحياة الفهد.

وقالت العيدان إن ”سبب هذا الخلاف هو تعاطف الفنانة حياة الفهد مع عبد العزيز القطان في فترة خلافه الزوجي مع هدى حسين“.

وأشادت مي العيدان، بالفنانة هدى حسين خلال برنامجها ”كشف حساب“، معتبرة أن تعاملها مع الخلاف كان راقيا بعدم الرد.

وقالت إن ”هدى حسين فنانة مهمة، وتقدم فنا راقيا، ولا تتحدث عن أحد وهذا بحد ذاته رقي، حتى بموضوع خلافها مع حياة الفهد“.

وأضافت: ”أنا مؤمنة بقلب مخلص وصادق أن الخطأ كان من حياة الفهد وليس من هدى حسين، هما يمكن ما يكونون يحبون يقولون، بس الموضوع كان إعلامي ومن حق هدى تزعل“.

وأشارت العيدان إلى أن ”هدى حسين كان لها الحق في الاستياء من حياة الفهد، خاصة أن الأخيرة تحدثت عن انفصالها في الإعلام وسجلت موقفا ضدها“.

وأوضحت سبب الخلاف، قائلة: ”خلاف هدى حسين مع حياة الفهد، إنه لما كانت متزوجة من عبد العزيز القطان، ولما كان فيه خلافات زوجية ما بينهما، كان عبد العزيز القطان يروح حق حياة الفهد وقت كان عندها كافيه“.

وتابعت: ”الحقيقة أم سوزان انجرفت وتكلمت في هذه المشكلة في جريدة السياسة ووقفت مع عبد العزيز القطان ضد هدى حسين“.

وانتقدت العيدان، عدم وجود ضوابط إعلامية تمنع الحديث عن تلك الخلافات في وسائل الإعلام، وحملت هدى حسين، في نفس الوقت بعض اللوم خاصة أنها كانت قادرة على إنهاء الخلاف عندما سنحت لها الفرصة لكنها استمرت.

وقالت: ”أنا أشوف لأن بهذيك الأيام ما كان في قانون في الصحافة يمنع الحديث في الأمور الزوجية، وهدى التزمت الصمت وأنا مؤمنة إنه هي بعد غلطانة في جزئية“.

وأردفت: ”لما راحت الإذاعة وتصادفت مع حياة الفهد، برمت وجهها وهذا غلط، المفروض تسلم عليها وإذا في خطأ تحتويه هدى حسين وتاخدها على جنب وتقولها يا يمة أنتِ مو فاهمة الموضوع“.

يذكر أن الخلافات بين هدى حسين وحياة الفهد كان منذ سنوات عديدة.

وبسؤال هدى حسين، عن أسباب الخلاف خلال حلولها ضيفة بإحدى البرامج، رفضت الحديث عنه، قائلة: عفا الله عما سلف، وتظل هي الأستاذة الكبيرة ولها مكانتها“.

وتابعت: ”بداياتي الناجحة كلها كانت معها، وكانت هي أم لنا في اللوكيشن وستظل كذلك، هي قالت أني لن أعمل في أي عمل فيه هدى حسين، لكني سأعمل في أي عمل فيه حياة الفهد“.

ولقي حديث هدى حسين، آنذاك احترام الجميع لها، حيث تحدث نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عن احترام هدى حسين، لزميلتها حياة الفهد رغم الخلافات بينهما.