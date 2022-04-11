الفنان السعودي راشد الشمراني: تراودني فكرة الاعتزال منذ 40 عاما

كشف الفنان السعودي راشد الشمراني، أنه يفكر باعتزال الفن، منذ 40 عاما.

وقال الشمراني، خلال استضافته الأحد، على برنامج ”مراحل“ الذي يقدمه مواطنه الإعلامي علي العلياني على قناة ”SBC“ السعودية، إنه لأول مرة يتحدث عن فكرة اعتزاله الفن التي راودته منذ أن كان طالباً عندما بدأ مسيرته الفنية مبكراً في مسرح الجامعة، حيث قدم حينها مسرحية ”تحت الكراسي“، مشيراً إلى استمرار هذه الفكرة للآن.

وأضاف الفنان السعودي: ”منذ بداية مسيرتي وعلى مدار 40 عاماً تراودني فكرة اعتزال المجال، وطوال تلك السنوات وعقب انتهاء كل مسلسل أقدمه – وكان آخرها المسلسل الذي انتهيت منه الشهر الماضي- وأنا أحدث نفسي بأنني سوف أعلن اعتزالي ويكون هذا آخر مسلسل، ولكن لم أطبق ذلك القرار حتى الآن“.

وحول جمعه بين الفن والعمل العسكري، ذكر الفنان السعودي أن عمل والده العسكري وإصراره كان له الدور في عمله بالعسكرية، لافتاً إلى أنه في البداية كان يرغب في وظيفة مدنية لصعوبة العسكرية.

أما عن أعلى أجر تقاضاه الشمراني خلال مسيرته الفنية، فكشف أن المبلغ كان مليون ريال سعودي أو يزيد قليلاً.

وأشار إلى أن ”أجر الأعمال المسرحية أقل بكثير من التلفزيون.. ولا ثوجد مقارنة“.

وخلال الحلقة دشن الفنان راشد الشمراني، حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة ”تويتر“ الذي منحه له البرنامج كهدية مقدمة بمناسبة حلوله ضيفاً على قناة ”SBC“ السعودية.

ونشر الشمراني أول تغريدة من حسابه الجديد كاتباً: ”بين الشاشة والعيادة والبندقية.. هذه نافذتي الجديدة“، ليعيد حساب برنامج ”مراحل“ إعادة نشر التغريدة معلقاً عليها بإعلان تدشين حساب الفنان السعودي.