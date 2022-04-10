حياة الفهد تهاجم هند البلوشي بسبب مشاري البلام

هاجمت الفنانة الكويتية حياة الفهد، مواطنتها هند البلوشي، معتبرة أنها ”تفهم النقد الفني بشكل خاطئ“.

وقالت ”الفهد“ في تصريحات متلفزة، إن ”أسوأ شيء أن تكون فنانًا وتنتقد زميلًا لك، وهذا ما فعلته البلوشي عند انتقادها لزميلها الفنان الراحل مشاري البلام على دوره في مسلسل مع حصة قلم“.

وأشارت الفنانة الكويتية، إلى أن ”ما قالته هند البلوشي بحق مشاري ليس نقدًا، بل يعد تطاولًا عليه، وعلى عائلته، على الهواء بأسلوب مسيء، على دور أنا رشحته له، وقدّمه بشكل جيد حينها، ويسلط الضوء على ظاهرة سيئة لمعالجتها“.

وأضافت: ”الدور الذي قدمه مشاري البلام في المسلسل تجسيد لشخصية زوج سيدة غير سوية تتسبب في انحراف ابنتها، والراحل مثَّل دور الزوج الضعيف تجاه شخصية زوجته القوية.. لكنها تطاولت عليه، وعلى عائلته الحقيقية، وأسرته، دون أن تستوعب أن النص كُتب ليضيء على ظاهرة سير الأبناء على خطى آبائهم، وللتوعية، وأخذ العبر والدروس“.

ولفتت ”الفهد“، إلى أن ما أغضبها حينها، عندما قالت هند البلوشي للفنان الراحل نصًا على الهواء: “هذا يصير في عائلتك أنت”، في إشارة إلى الدور الذي قدمه في المسلسل.

وواصلت “الفهد” هجومها على “البلوشي”، قائلة إنها لا تحتاج تقديرها عندما أساءت لجميع من في العمل بقولها: “العمل كله إساءات مع احترامي لماما أم سوزان”، في إشارة لانتقاد الأخيرة للمسلسل، مع تأكيدها أنها تقدّر حياة الفهد.

ووجهت رسالة لهند البلوشي، قائلة: ”بدل ما تنتقدي زملاءك، الأولى أن تنتقدي نفسك، وأعمالك، وأغانيك، وعلاقاتك، هل كلها جيدة؟“.

ويعود خلاف حياة الفهد ومواطنتها هند البلوشي إلى، العام 2018، عندما هاجمت الأخيرة مسلسل ”مع حصة قلم“، ووجهت حينها انتقادًا حادًا للفنان الراحل بسبب ”ألفاظ“ قالها في المسلسل اعتُبرت أنها ”خارجة عن النص، ولا يصح أن تُعرض أمام الأسر“.