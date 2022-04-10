بعد عملية جراحية.. الكشف عن تطورات الحالة الصحية للفنان عبدالرحمن أبوزهرة

كشف الموسيقار المصري أحمد عبد الرحمن أبو زهرة، آخر تطورات الحالة الصحية لوالده بعد الأزمة الصحية التي تعرض لها أخيراً ونقله للمستشفى.

وقال أحمد أبو زهرة في تصرح لـ“إرم نيوز“، إن والده أجرى أمس السبت عملية جراحية ناجحة في منطقة الحوض، ثم انتقل في ساعة متأخرة من المساء إلى غرفة العناية المركزة.

وأوضح نجل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، أن والده كان يعاني من كسر في منطقة الحوض الأيمن بسبب سقوطه في حمام المنزل الشهر الماضي، لكن تأجلت العملية أكثر من مرة بسبب تأخر حالته الصحية.

وأشار إلى أن الأطباء قرروا إجراء العملية بعد تحسن الحالة نسبياً وعودة وعيه، حيث كان فاقداً للوعي خلال الأيام الماضية.

يشار إلى أن الفنان المصري عبد الرحمن أبو زهرة، نقل لأحد مستشفيات محافظة الجيزة المصرية في الـ25 من مارس/ آذار الماضي بعد تعرضه لوعكة صحية وحجز داخل غرفة العناية المركزة.

ولكنه بحسب تصريحات سابقة لنجله تعرض الفنان لعدم الاهتمام والإهمال في المستشفى؛ ما أدى لتأخر الحالة وتفاقمها، إضافة إلى إصابته بميكروب في المعدة لم يكن مصابا به عند دخوله المستشفى، مؤكدا أنه اتفق مع أشقائه على نقل والدهم إلى مستشفى آخر.

وفي الـ28 من مارس/آذار الماضي طالب أحمد عبد الرحمن أبو زهرة قيادات الدولة في مصر بضرورة التدخل ونقل والدة، لينتقل في اليوم نفسه لمستشفى الجلاء العسكري في مصر الجديدة بالعاصمة القاهرة، لكن تأخر موعد العملية أكثر من مرة لعدم استقرار الحالة الصحية، وعدم تحملها للتخدير والبنج نتيجة عدم استقرار الوعي.

وحول تفاصيل وبداية الأزمة الصحية، قال أحمد أبو زهرة، إن والده سقط في المنزل يوم الـ22 من مارس/آذار الماضي، مشيراً إلى أنه كان موجودا معه ورأى أن سقوطه خفيف وكان لا يتخيل أن يتسبب له بهذا الكم من المشاكل الصحية.

وأضاف أنه ”عقب سقوطه قام وتحدث مع العائلة وكان يجلس معها على مأدبة الطعام، وفي اليوم التالي حدثت أشياء غريبة وأحيانا لم يكن في وعيه تماما؛ ما أثار شكوكنا بأن الحالة بسبب الأدوية الموصوفة له من طبيب المخ والأعصاب“.

وتابع “الطبيب أخبرنا أن والدي عنده جفاف وبحاجة لشرب الماء بكثرة وللمشي، وحاولنا مساعدته على المواظبة على التعليمات لكن حدثت مضاعفات بعد وقوعه، وتطور الجفاف إلى رفضه الأكل والشرب، واضطررنا إلى نقله للمستشفى والعناية المركزة وكان لا ينام على مدى يومين”.