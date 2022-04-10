سلاف فواخرجي: لا توجد نار في الآخرة.. الله لا يحرق عباده

قالت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، إنه لا يوجد عقاب في الآخرة بل جنة فقط، موضحة أن: ”الله جميل وأحلى من أنه يحرق عباده لذلك لا يوجد نار“.

وأضافت فواخرجي في لقاء خلال برنامج ”شو القصة“ مع الإعلامية رابعة الزيات عبر قناة ”ltv“ السورية، إن “الله يريد أن يكون الشخص مؤمن ويتعامل بأخلاق حميدة وصفات جيدة، ولم يأمر بالذهاب سواء للمسجد أو الكنيسة أو المعبد”.

وكشفت الفنانة السورية أنه ”ليس لها دين محدد، وأنها تؤمن بجميع الأديان السماوية، مؤكدة احترامها لكافة المعتقدات بما في ذلك البوذية“.

وأضافت فواخرجي: ”أمي واحنا صغار كانت تقول أي حد يسألكم ما دينكم؟.. قولوا: أنا سوري أو أنا سورية.. كانت تاخدنا على الكنيسة وتاخدنا على الجامع وتقول إن جميعها بيوت الله“.

وأكدت على انتمائها فقط لبلدها سوريا إذ قالت: ”أنا تعلمت من صغري اني بنتمي لهذا البلد بكل أطيافه وأديانه وبكل أحواله.. انا بعيّد مع الكل وبحب عيد اي طائفة او ديانة موجودة في سوريا بعيد معاهم وبحتفل”.

وشددت الفنانة السورية على أنها تحترم كافة الأديان وتعتقد بالجميع قائلة: “فلي من كل طائفة وكل دين.. واحترم كل دين طالما في أخلاق”.

ومضت سلاف فواخرجي قائلة إنه “لا يحق لإنسان تكفير إنسان مثله”، مشيرةً إلى أنها كفرت كثيراً من قبل أشخاص بسبب آرائها، وكان من بين هذه الآراء منشور كتبته عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي قالت فيه: (لا تشتم إلها لا تعبده)، مبدية استغرابها للهجوم الذي تعرضت له بالقول: “على الرغم من أن المقولة في كتب التاريخ القديم منذ آلاف السنين كفروني وهاجموني“ في إشارة لمنتقدي آرائها.

وأشارت إلى أنها بعد هذا المنشور تعرضت للعديد من الاتهامات بالكفر والإلحاد، برغم أنها نشرت مقولة قديمة قيلت قبل التوحيد، مشيرة إلى أنها لم تندم على كتابة ونشر هذا المنشور برغم الهجوم الذي تعرضت له.

وترى سلاف فواخرجي أن معيار دخول الجنة والنار بالنسبة لها هو الإيمان، وأن الإيمان الذي تقصده هو الإيمان بالفكر والمعتقد بغض النظر عن نوعية هذا الاعتقاد.