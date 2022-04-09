بعد رفض مصالحتها.. هيا الشعيبي ترد على إلهام الفضالة من منزل طليقها

تصاعدت الأزمة بين الفنانة الكويتية هيا الشعيبي ومواطنتها الفنانة إلهام الفضالة، بعدما ردت الأولى بمقطع فيديو جديد، ظهرت فيه من منزل طليق الأخيرة، الصحفي خليل التميمي، على مائدة إفطار.

ووثقت هيا الشعيبي اجتماع عائلتيهما على مائدة الإفطار، التي جمعتهما في منزل طليق إلهام الفضالة، في مقطع فيديو نشرته على حسابها في موقع ”سناب شات“.

وظهرت الشعيبي في مقطع الفيديو وهي تشكر التميمي على حُسن ضيافته، داعية الله ألا يفرق شمل عائلتيهما ولا يفكك علاقتهما الجيدة والأخوية، وتتكرر مائدة الإفطار التي جمعت الأسرتين سنوياً.



وفي فيديو لاحق، ظهرت الشعيبي مع أغنية في الخلفية، وأرفقت على الفيديو ملصقا مرئيا على هيئة النجم الأمريكي مايكل جاكسون، مشيرة بيدها على الملصق الموجود على الشاشة أسفل الفيديو، في إشارة وتلميح بسخريتها من شكل إلهام الفضالة بعد عملية التجميل الأخيرة.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي على رد هيا الشعيبي، في حين قامت الصفحات المعنية بأخبار المشاهير بدمج مقطعي الفيديو في فيديو واحد، لينتشر على نطاق واسع.

يشار إلى أن إلهام الفضالة وزوجها شهاب جوهر كانا قد حلا في 4 أبريل/ نيسان الجاري ضيفين على الإعلامي السعودي علي العلياني في برنامج ”مراحل“، حيثُ أعلنت إلهام خلال البرنامج أن هناك فنانة واحدة ترفض أن ينتج لها زوجها شهاب جوهر عبر شركته، أي أعمال، لافتة إلى أن ”الجميع يعرف من هي“، في إشارة إلى هيا الشعيبي.

ورفضت الفنانة الكويتية إلهام خلال البرنامج اتصال الإعلامي العلياني بالشعيبي، مشددة على أنها ترفض رفضا قاطعا مصالحتها، وأنها مستعدة لدفع المال مقابل عدم العمل معها.

وعقب اللقاء بساعات، علقت هيا الشعيبي عبر حسابها في ”سناب شات“ بشكل غير مباشر على حلقة مواطنيها شهاب جوهر وإلهام الفضالة، إذ كشفت عبر فيديو أن ”أشخاصا قالوا لها أمرا أضحكها، إلا أنها تعزف عن ذكر تفاصيله بسبب شهر رمضان“، ولأنها ”لا ترغب بالمشاكل“.

وقالت في معرض حديثها: ”توه في ناس دقوا علي قالولي سالفة متت من الضحك، والله إني متت من الضحك، بس الدنيا رمضان يعني الواحد ماله خلق مشاكل، ولا إله خلق عشي“.