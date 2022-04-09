عقب تعرضه للانتقادات.. منصور الرقيبة يعتذر من الداعية الجبير وينوي تأدية العمرة عنه

قدم مشهور ”سناب شات“ السعودي منصور الرقيبة اعتذاراً لاستشاري أمراض القلب والداعية الدكتور خالد الجبير، عقب الانتقادات اللاذعة التي وجهها إليه قبل أيام، والتي أثارت استنكار كثير من النشطاء والمشاهير الذين شنُوا هجوماً لاذعاً ضد الرقيبة.

وخرج المشهور الرقيبة في مقطع فيديو عبر حسابه في ”سناب شات“ للاعتذار من الدكتور الجبير، مبديا أسفه وندمه عما بدر منه، ومؤكداً أنه تعجَل بانتقاد الجبير وأساء التصرف.

وقال الرقيبة في المقطع الذي تداولته حسابات معنية بأخبار المشاهير ”إنه لا يتمنى أن يرى أحداً ما في موقفه، وإن ما حدث صب في مصلحة الدكتور الجبير، حيث قيض الله له شخصاً أساء بالكلام ليكون ذلك رفعة ونصرة للجبير الذي انتشرت مقاطعه وأحاديثه بشكل مكثف وحاز على الأجر بينما باء هو (أي الرقيبة) إلى الفشل“.

وبين الرقيبة ”بأنه يشعر باستصغار نفسه عما بدر منه، وحذر متابعيه من الاستعجال تجنبا للوقوع في موقف مثل موقفه“.

وأكد الرقيبة في ختام حديثه عزمه تأدية العمرة خلال هذه الأيام عن الدكتور الجبير تكفيرا عن ذنبه وخطأه الذي ارتكبه بحقه.

وجاء اعتذار الرقيبة عقب مطالبة الدكتور الجبير متابعيه والنشطاء بعدم الرد على من انتقده، لتجنب الدخول في متاهات، مبيناً أنه سامح من انتقده وهاجمه.

وكان الرقيبة قد سخر قبل أيام من نصائح وإرشادات غذائية أدلى بها الداعية الجبير حول بعض أنواع الطعام والمشروبات، التي تعتبر من أبرز ما يتم تقديمه في سفرة رمضان.

وتطرق الجبير في نصائحه إلى ”عصير التوت“ و“السمبوسة“، حيث انتقد خلالها من يحذرون من شرب عصير التوت.

وبين أنه ”عصير له فوائد وينصح بشربه“، كما انتقد من يحذرون من أكل السمبوسة بسبب قليها بالزيوت.

واتخذ الرقيبة من حديث الدكتور الجبير سببا لمهاجمته والسخرية منه، حيث قال إن ”هذا الدكتور هو طبيب وينصح وكل نصائحه هي عن مرضاه الذين ينتهي بهم المطاف إلى الموت“.

واستهزأ الرقيبة من فتح الدكتور حسابا عبر ”تيك توك“ والبث خلاله، مشيرا بأسلوب ساخر إلى ”قضية السمبوسة وعصير التوت“ التي أثارها الدكتور الجبير.

وتصدى النشطاء لانتقادات الرقيبة هذه، والتي اعتبرها كثيرون أنها تجاوز على الدكتور الجبير المعروف في المملكة وخارجها، والذي قدم أبحاثا علمية في مجال جراحة القلب، فضلا عن عمله في مجال الدعوة.

وأطلق بعض النشطاء عبارات ذم بحق المشهور الرقيبة، متهمين إياه بالبحث عن الشهرة عن طريق انتقاد الدكتور الجبير.

والدكتور الجبير من مواليد 1954، درس في جامعة القاهرة، وحصل على بكالوريوس في الطب، ثم حصل على الزمالة البريطانية، وأصبح استشاريا في جراحة القلب عام 1993، وهو داعية إسلامي وعميد متقاعد.

ومنصور الرقيبة هو أحد مشاهير ”السناب شات“، سبق أن أحيل للتحقيق بسبب قضايا إحداها كان ”ادعاء كاذبا للترويج لحسابه“، وقضية أخرى تتعلق بإعلانات عن منتج قهوة موجودة في أسواق المملكة، تضمنت ”تضليلا وخداعا“ للمستهلكين، تم معاقبته على إثرها.