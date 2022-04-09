انتقادات لاذعة لغادة عادل وأحمد السعدني بسبب مشهد في "منورة بأهلها"

تعرضت الفنانة المصرية غادة عادل ومواطنها أحمد السعدني لانتقادات واسعة بسبب مشهد جمعهما ضمن أحداث مسلسل ”منورة بأهلها“، الذي يشاركان في بطولته إلى جانب كل من باسم سمرة وليلى علوي وناهد السباعي ومحمد حاتم وعباس أبو الحسن وغيرهم.

وظهر الفنان أحمد السعدني، نجل الفنان صلاح السعدني، وهو يضع رأسه على صدر غادة عادل ويقول لها خلال الحوار: ”ظلم يا علياء وجودنا في الحياة ظلم“، لترد عليه بعبارة جريئة غير متوقعة، قائلة: ”طب هي الفلسفة ما تنفعش غير على صدري؟“.

– ظلم يا علياء، وجودنا في الحياة ظلم

= طب هيا الفلسفة ما تنفعش غير على صدري؟ “منورة بأهلها” pic.twitter.com/OeJGpNE8dH — *𝕭𝖑𝖆𝖓𝖐* elden lord (@brokennot_soul) April 9, 2022

واعترض فريق من المغردين على المشهد معتبرين أنه لا يحوي أي قيمة تمثيلية ولا يخدم السياق الدرامي، لا من حيث الحوار ولا المشهد البصري، واضعين إياه في خانة المشاهد المبتذلة.

وقال حساب باسم ”أيدولز“ معلقا على المشهد: ”مشهد أحمد السعدني وغادة عادل ده مفيهوش بتُمن رومي تمثيل وكأن الاتنين بيسّمعوا الحوار. ده غير إن الدخان مخلي صوتها قالب على الراحل غسان مطر. سلوم ولا أص ده؟ ومش كفاية بوتوكس بقى يا فنانة؟! وشك بيروح مننا“.

وسخر مغرد باسم ”نور“ من المشهد قائلا: ”حاسس إن دا مكنش مكتوب وأحمد السعدني اندمج فهي اديتهمله“.

وقالت مغردة باسم ”مرام“ موجهة نقدها للمسلسل: ”لغة الحوار بتاعة مسلسل منورة بأهلها ممكن أسمعها من مسلسل أجنبي ويكون تمام عادي بس تقيلة أوي على مسمعي بالمصري في حاجة غلط“.

وانتقدت مغردة باسم ”شيماء“ أداء وصوت غادة عادل قائلة: ”صوت غاده عادل أغرب من اللقطة بصراحة“.

وشاركت مغردة باسم ”ريد روز“ ذات الفكرة، قائلة: ”إيش اللي حول كياتة غادل عادل وصوتها لقالب دينا وخنشرة صوتها“، في إشارة على ما يبدو إلى الراقصة دينا.

ولام مغردون الجرأة المتزايدة من غادة عادل، حيث قال مغرد باسم ”خالد سلامة“: ”غادة عادل غريبة بعد الطلاق“.

في المقابل، انبرى فريق آخر من المعلقين عبر ”تويتر“ للدفاع عن الفنانة غادل عادل، رافضين انتقادها والتنمر على شخصها أو صوتها.

وقالت مغردة عبر حساب باسم ”كرو“ مدافعة عن فنانتها: ”دا تنمر واضح على صوت غادة عادل والله أعلم“.

ورأى مغرد باسم ”عبدالرحمن“ أن المسلسل جيد، مبديا إعجابه به، حيث قال: ”بس بعيد عن موسم رمضان مسلسل منورة بأهلها جميل جدا“.

يذكر أن مسلسل ”منورة بأهلها“ يعرض في شهر رمضان تحت تصنيف 18+ (أي لمن هم أكبر من 18 عاما)، ويعتبر من أعمال منصة ”شاهد“ الأصلية، التابعة لمجموعة MBC الإعلامية.