تونس.. مذكرة إيداع بالسجن بحق الإعلامي سمير الوافي

أصدر القضاء التونسي اليوم الجمعة، مذكرة توقيف بحق الإعلامي سمير الوافي، في قضية تعود إلى العام 2015، أوقف على خلفيتها الوافي، وتم بموجبها استدعاؤه مؤخرا للتحقيق بتهمتي استغلال النفوذ والاحتيال.

وقالت إذاعة ”موزاييك“، المحلية، إن قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية في تونس أصدر ظهر اليوم الجمعة، مذكرة إيداع بالسجن بحق سمير الوافي، على خلفية شكوى تقدم بها المتضرر، وهو رجل أعمال.

وأوضح المصدر أن الوافي مثل أمام قاضي التحقيق وأنه بعد الاستماع إليه قرر إصدار مذكرة إيداع بالسجن بحقه، على أن تتواصل التحقيقات في الملف الذي رفعه المتضرر ضد الوافي.

وكان سمير الوافي قد أودع السجن على خلفية شكوى تقدم بها أحد رجال الأعمال ضده، وفي حزيران/يونيو 2015، قضت محكمة الاستئناف بتونس بسجن سمير الوافي لمدة ثمانية أشهر مع النفاذ بعدما دانته بتهمة الاحتيال على رجل أعمال مطلوب للعدالة في قضايا فساد وهارب في فرنسا.

والقضية التي تعود إلى العام 2015، أوقف على خلفيتها الوافي، وتم بموجبها استدعاؤه مؤخرا للتحقيق بتهمتي استغلال النفوذ والاحتيال.

وكان سمير الوافي قد أقر أمام المحكمة الابتدائية بأنه ”أوهم“ رجل الأعمال حمادي الطويل بقدرته على التوسط لفائدته لدى السلطات لحل مشاكله مع القضاء، وقال إنه فعل ذلك لإقناعه بإجراء مقابلة تلفزيونية معه لأنه ”غنيمة تلفزيونية“ و“صندوق أسود“ لـ“معلومات رهيبة“ حول فترة حكم بن علي، حسب تعبيره.

ويشار إلى أن رجل الأعمال حمادي الطويل مقرب من بلحسن الطرابلسي، صهر الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي والهارب في كندا.

يذكر أن الطويل كان قد هرب من تونس خلال الانتفاضة الشعبية التي أطاحت مطلع 2011 بنظام بن علي.

وحسب القضاء التونسي، فقد التقت زوجة حمادي الطويل المقدم التلفزيوني سمير الوافي وسجلت دون علمه اللقاء الذي تم خلاله التطرق إلى مبلغ مالي وإلى سبل مساعدة زوجها المطلوب للعدالة في قضايا فساد.