المخرجة رشا شربتجي ترد على المنتقدين: مسلسل "كسر عضم" لا يبرر التحرش

أوضحت المخرجة السورية رشا شربتجي للجمهور، وجهة نظرها حيال إحدى مشاهد مسلسل ”كسر عضم“ الذي تتولى إخراجه، ويعرض في السباق الرمضاني الجاري، إذ اتهم رواد مواقع التواصل المسلسل بالتبرير للتحرش بسبب اللباس ”المثير“ لإحدى شخصيات العمل.

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وتعرض المسلسل السوري ”كسر عضم“ لانتقادات واسعة من متابعي العمل بسبب مشهد تظهر خلاله فتاة ترتدي بنطالا ضيقا، وتتعرض للتحرش من بعض الشباب، وحينما تعود إلى المنزل تتعرض للتوبيخ من قبل شقيقتها التي قالت لها إن ملابسها هي السبب في تعرضها للتحرش.

وكتبت رشا شربتجي منشورا عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“ أوضحت خلاله للجمهور والمنتقدين وجهة نظرها بخصوص المشهد الذي أثار جدلا.

وقالت شربتجي: ”المشهد الذي أثار الجدل اليوم في الحلقة السادسة من كسر عضم عن تعرض صبية في الطريق للتحرش، لا يبرر بتاتاً للمتحرشين فعلتهم، فالمتحرش هو شخص (أزعر وطائش ومريض) لا يهمه لباس الفتاة سواء أكان لافتا أم محتشما،ً فلطالما سمعنا عن محجبات تعرضنَ للتحرش أيضاً“.

وتابعت: ”إلقاء اللوم على الصبية من قبل أختها ورائد الشرطة هو تشريح للواقع الذي يعيشه مجتمعنا الذكوري، الذي يضع اللوم على الفتاة ويتغاضى عن جريمة المتحرش وهذا ما يحصل للأسف، مع العلم أنه ذُكِرَ في المشهد أن المتحرشين ”شباب زعران“.

وأوضحت المخرجة السورية في منشورها: ”ربما فكرة المشهد لم تصل بالشكل المطلوب للمُشاهد، وهذا ما نتحمّله نحن، ونؤكد أننا مع الحرية الشخصية في اللباس والتصرف“.

ووجهت الشكر للجمهور رغم النقد قائلة: ”نشكر الجميع على النقد الذي تعرضنا له، آملين أن نقدم لكم أفكاراً أفضل في الحلقات القادمة“.

وتعرضت الفنانة راما زين العابدين، التي تجسد شخصية الفتاة التي تعرضت للتحرش بسبب ملابسها الضيقة لانتقادات واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب إعطاء مبررات للمتحرشين بأن ملابس الفتاة هي السبب في جعلهم يتحرشون بها.

وأوضح آخرون أن الفتاة كانت ترتدي بنطالا، وليس ملابس قصيرة حتى تتهم بأنها السبب في تعرضها للتحرش.

ومسلسل ”كسر عضم“ بطولة مجموعة متنوعة من الفنانين بينهم كاريس بشار وفايز قزق، وندين تحسين بك، وسامر إسماعيل، ونادين.. وهو من تأليف علي الصالح، وإخراج رشا شربتجي، ومن إنتاج شركة فيرجن ميديا.