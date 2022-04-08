طلال باسم يتعرض للسخرية بعد مقارنة نفسه بنجوم عالميين في رمضان

شنَ مدونون عبر المنصات الإلكترونية خلال الساعات القليلة الماضية حملة سخرية ضد الفنان الكويتي الشاب طلال عبد الأمير، عقب نشره صورة مركبة له إلى جانب فنانين عالميين تشير إلى مقارنه نفسه بهم، عقب الانتقادات اللاذعة التي تعرَض لها بسبب مشهد له في مسلسل ”ناطحة سحاب“.

ونشر الفنان طلال وهو نجل الفنان والمنتج باسم عبد الأمير، عبر خاصية ”الستوري“ في حسابه على ”الإنستغرام“ صورة ركَبها أحد متابعيه، تضمنت مشاهد لردود فعله في مسلسل ”ناطحة سحاب“، ومقارنتها بصور لنجوم عالميين في مشاهد مشابهة.

وأعاد طلال نشر الصورة عبر حسابه عقب الهجوم والانتقادات التي تعرَض لها بسبب مشاهده التي سخر منها كثير من النشطاء وشككوا بموهبته الفنية، واتهموه بدخول عالم التمثيل عن طريق شركة والده ”المجموعة الفنية للإنتاج الفني“.

وظهر الفنان الشاب (الذي يجسِد شخصية شاب وحيد لوالديه ويُدعى جورج بوش) في المشاهد المنتقدة وهو يتشاجر مع والده المتحكم بكافة تفاصيل حياته، إلا أنه وحسب النشطاء فإن ”أداء طلال لهذه المشاهد كان دون المستوى المطلوب“، فضلاً عن إشارة البعض بطريقة ساخرة إلى عدم فهمهم حواره أو الكلمات التي نطقها في المشاهد.

وسخرت ناشطة تُدعى بدور من مقارنة الفنان طلال بنجوم عالميين، قائلةً ”شفت مقطع طلال باسم اللي جمهوره يمدحون أداءه فيه وقارنوه بنجوم عالميين وهو صدّق وأحس تفشلت أكثر من فشلة شمريات كحيلان“.

وكتب مدوِن يُدعى أبو صقر: ”هذي نهاية لما تدخل للتمثيل بالواسطه وأنت ما عندك موهبه، اللي يقهر انه قاعد يمثل مع قمة من قمم الفن ( سعاد عبدالله) كله من ابوه اللي قاعد يفرض عياله ع الفنانين“.

ورغم الانتقادات، فقد أشاد نشطاء بأداء الفنان واستنكروا الهجوم اللاذع ضده الذي وصفوه بـ ”التنمر“، بينما أشار بعض النشطاء إلى صغر سن الفنان وأنه مازال في بداية مشواره الفني.

والفنان طلال باسم من مواليد أيلول/سبتمبر عام 2000، بدأ مسيرته الفنية منذ سنوات الطفولة، وتحديداً في عام 2008، وشارك في العديد من الأعمال التلفزيونية، وهو شقيق الفنان الشاب فهد باسم.

ومن أبرز أعماله بنات الروضة، رصاصة رحمة، أميمة في دار الأيتام، الملكة، زوارة الخميس، مجموعة إنسان، أمينة حاف، ومسلسل جنيَة.

ويتناول مسلسل ”ناطحة سحاب“ قضايا وحوادث اجتماعية والصعوبات والتحديات التي تواجه أبطال العمل في حلها.

والعمل من تأليف نوف المضف وإخراج عيسى ذياب، وتمثيل سعاد عبدالله، شيماء علي، روان العلي، حسين المهدي، جود عزيز، طلال باسم وغيرهم.