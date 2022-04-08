محمد أنور يبرر موقفه بعد اتهامه بالإساءة لفناني مصر بسبب فاندام

ردّ الفنان المصري محمد أنور على الهجوم الذي تعرض له يوم الخميس، بعد عرض حلقته مع الفنان رامز جلال في برنامجه ”رامز موفي ستار“، واتهامه بالإساءة لفناني مصر، موضحا أنه لم يقصد ذلك.

ووجد الفنان محمد أنور نفسه في مرمى نيران الانتقادات بسبب حلقته التي ظهر فيها مع الفنان رامز جلال في برنامج ”رامز موفي ستار“، وذلك بسبب قوله للفنان العالمي فاندام: ”أنا مش مصدق إني همثل قدامك، أنت مش عارف أنا في مصر بمثل قدام مين، ده أنا عايز أوطي على رجلك أبوسها“.

ونشر محمد أنور صورة لتدوينة كتبها جان كلود فاندام يوضح خلالها حقيقة إساءة محمد أنور لفناني مصر، وعلق أنور عليها قائلا: ”شكرا جدا على كلام حضرتك ده إنك وضحت قصدي، وإن الكلام كان عفويا ومقصدش بيه أي حاجة غير إني أعبر عن حبي ليك من طفولتي، وكنت بحاول أجمع كل الإنجليزي اللي اتعلمته من صغري عشان اعبرلك عن حبي ده“.

وأضاف أنور: ”عمري ما اقدر اني أقلل من الفن المصري ولا الفنانين المصريين، ولو حد فهم ده فانا بعتذرله، وإنما الجملة طلعت بشكل عفوي مني، كنت عاوز أوضحلك بس إني بحبك جدا، بس ممكن يكون من التوتر قولت جملة ماينفعش تتقال، بس كان قصدي أوصل بيها فرحتي وحبي ليك“.

وتابع أنور: ”شكرا وهتفضل طول عمرك نجمي المفضل.. وياريت بقي حد يترجملك كلامي ده عشان لو كتبته بالإنجليزي بتاعي هيطلع زي اللي طلع في الحلقة ومش هتفهم منه حاجة“.

واعتبر الجمهور المصري وبعض الفنانين ما قام به محمد أنور إهانة للفنانين المصريين، اللذين شارك بعضهم بأعمال كبيرة في هوليود مثل الفنان عمر الشريف الذي ما زال معروفا الآن هناك، رغم وفاته.

كما أعرب بعض الفنانين عن غضبهم مما قاله أنور، حيث كتب الفنان محمود عامر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: ”الفنان محمد أنور أحد نجوم مسرح مصر، اسمع من زميل لك غيور على الفن والفنانين.. عيب لما تقول لفاندام أبوس رجلك“.

وأضاف عامر موجها حديثه إلى محمد أنور: ”بصراحة زعلت منك وعليك، وزعلان منك بجد، وأعتقد أخويا أشرف عبد الباقى هايلومك.. وبكره أحلى بإذن الله“.

في المقابل، رأى بعض الجمهور أن حلقة محمد أنور كانت لطيفة للغاية، وبطبعه هو فنان كوميدي، ولم يقصد إهانة الفنانين المصريين.