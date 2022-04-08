غادة عبد الرازق عن غيابها في رمضان: "استراحة محارب" ولا أحد يستطيع أخذ مكاني

كشفت الفنانة غادة عبد الرازق عن سر غيابها عن الموسم الرمضاني الجاري، بعد مواظبتها لمدة 14 عاما على الظهور في الموسم الدرامي الأكبر في العام.

وقالت الفنانة المصرية إن غيابها هذا العام عن الموسم الرمضاني، هو ”استراحة محارب“، مضيفة ”سايبة الملعب لغيري، وعمر ما حد يعرف يأخد مكاني في الفن“.

وأضافت غادة عبد الرازق خلال استضافتها الخميس، ببرنامج ”كلام الناس في رمضان“ الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز، ويعرض عبر شاشة mbc مصر: ”ممكن أكون ذكية وأرد برد ذكي، لكن سأقول الحقيقة: تركت الملعب هذا العام لأحد غيري يلعب فيه، أريد أن أشاهد من بعيد وأعيد حساباتي في أمور كثيرة“.

وتابعت: ”الجو العمومي اختلف، والحسابات الموجودة الآن اختلفت، وأشعر أن هذا ليس رمضان الذي تعودت عليه خلال السنوات الماضية“.

وردا على سؤال حول إن كان غيابها هذا الموسم قد يؤدي إلى ظهور نجوم قد يأخذون مكانها على الساحة الفنية، قالت غادة عبدالرازق: ”كانوا عرفوا يعملوها وأنا موجودة، عمر ما حد عرف ياخد مكاني، وأنا بيتعرض عليا أعمال كتير وبرفضها“.

وتابعت: ”انتو عارفين كويس إن بيتعرض عليا أعمال، وعارفين إني كنت هبقى متواجدة، وعارفين كويس أي إن كل اللي بتقولوه ده أي كلام، وأنا قاعدة السنادي عشان نفسي أتفرج عليكم زي أي مشاهد“.

وتطرقت في حديثها عما أشيع مؤخرا عن رفض الفنانة ياسمين صبري المشاركة في عمل معها، موضحة أن هذا الكلام ”عار تماما من الصحة“.

وأضافت: ”بالعكس، كنا مرحبين بالفكرة جدا، ولكن ما منعنا هو عدم توافر سيناريو يناسبنا، كان هناك تعاون يجمعنا ولكني تركت شركة الإنتاج التي كنت متعاقدة معها، وبحثنا سويا عن سيناريو آخر، وكُتبت منه 3 حلقات فقط، ووجدنا أنه يحتاج لعام ونصف مثلا ليكتمل، فأجلنا المشروع لحين توافر الورق“.