طالب بتثبيت شهر رمضان في ديسمبر.. فنان تونسي يثير جدلا واسعا

أثار الفنان التونسي محمد السياري، جدلا واسعا بعد مطالبته بتثبيت شهر رمضان في شهر كانون الأول/ ديسمبر، معتبرا أن الصيام في أشهر الصيف مرهق.

ونشر نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه الفنان محمد السياري في إذاعة ”شمس أف أم“ المحلية مطالبا بتثبيت شهر رمضان في شهر ديسمبر.

واستنكر روّاد مواقع التواصل الاجتماعي تصريح الفنان محمد السياري، موجهين له انتقادات لاذعة.

وقال الناشط بالمجتمع المدني شهاب الدريدي، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: ”مرحبا بالمفتي الجديد، كل شخص يمكنه الإفتاء في بلاد العجائب و الغرائب“.

وأضاف شهاب الدريدي في تدوينته: ”هو يريد أن لا يكون الصيام في الصيف والحر.. يريد رمضان في الشتاء أو في الخريف أو في الربيع.. مع بلوغ السنة القادمة سنقضي على الإسلام في تونس“.

من جانبه، قال الناشط بالمجتمع المدني، محمد علي الوزير في تدوينة نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: ”رمضان يجب أن يكون شهرا قارا في ديسمبر / كانون الأول .. ثم نحتفل برأس السنة“.

بدورها، قالت الناشطة السياسية كوثر باني، في تدوينة نشرتها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: ”محمد السياري سكت ثم فتح فمه ليثبت مجددا أنه ليس فاشلا في التمثيل فقط“.

وقال الإعلامي سمير الوافي في تدوينة نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي: ”لك كل الحق السيد السياري.. حتى الحج يمكن تقريبه إلى محافظة القيروان.. لماذا نذهب للحج إلى آخر الدنيا“.

وجاء في تدوينة نشرتها الناشطة السياسية سمية العياري على صفحتها في موقع فيسبوك: ”نُثبِّت شهر رمضان لما لا؟.. لماذا نصوم في الصيف؟ .. حسبنا الله ونعم الوكيل“.