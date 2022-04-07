تغريدة منسوبة للنائب حمدان العازمي عن الفنانة نور الغندور تثير الجدل في الكويت

أثارت تغريدة منسوبة للنائب في مجلس الأمة الكويتي حمدان العازمي، أشار فيها إلى الفنانة المصرية المقيمة في الكويت نور الغندور، جدلا واسعا بين النشطاء لمحتوى التغريدة التي تزامنت مع الجدل الذي رافق عرض مسلسل ”من شارع الهرم إلى“ الذي تشارك فيه الغندور بدور راقصة.

وجاء في التغريدة التي بدت كأنها منقولة عن لسان النائب: ”حاولت التواصل مع الممثلة نور الغندور للاستفسار عن ما قامت به في المسلسل من أفعال مشينة، لكنها لا ترد على مكالماتي، وهذا يعني أنها مصرة على استكمال ذلك، لذا أدعو المسؤولين لمنعها من دخول الكويت“.

وتم إرفاق صورة للنائب العازمي، والفنانة الغندور من أحد مشاهدها في المسلسل، مع التغريدة المثيرة للجدل والتي تداولها بعض الحسابات والنشطاء في ”تويتر“.

وبالرغم من عدم وجود التغريدة في حساب النائب الكويتي واحتمالية أن تكون غير حقيقية، فقد أعاد كثير من الإعلاميين والنشطاء تداولها للتعليق على ما ورد فيها، لا سيما أن النائب العازمي كان من أوائل النواب الذين اعترضوا على المسلسل ووصفه بـ ”الهابط“.

وكانت الإعلامية الكويتية مي العيدان من أبرز منتقدي العازمي، إذ أعادت نشر التغريدة المنسوبة له عبر حسابها في ”تويتر“، وعلقت عليها بالقول: ”وانت شكو اتصل فيها اول مره اشوف عضو مجلس امه كويتي يتصل على ممثله مصريه“.

#من_شارع_الهرم_الي

وانت شكو اتصل فيها اول مره اشوف عضو مجلس امه كويتي يتصل على ممثله مصريه . . اولا استريح اولا البنت بالامارات للحين قاعده اتصور بالمسلسل ثانيا نور ماعادت عايشه بالكويت استقرت مع عائلتها ببلدها مصر ثانيا انتو شكو بمسلسل مو انتاج كويتي ولم يتم تصويره بالكويت pic.twitter.com/ZZYGQOUTzJ — مي العيدان (@mayal3eidan) April 7, 2022

وأشارت العيدان بأن الفنانة نور الغندور تتواجد حاليا بالإمارات لاستكمال تصوير العمل، كما أنها لم تعد تقيم في الكويت حيث استقرت مع عائلتها في مصر.

وسخر الناشط السياسي خالد العوضي من النائب العازمي، قائلاً ”لا مو من ضحك انا استحي اتصل عليها ياعمي انت رد على اتصالات ناخبينك وبعدين اتصل بغندور حمدان اذا ما عندك شغل روح خلص موضوع ال 3000“.

وقال الناشط موسى الخرس مستهزئًا ”النائب حمدان العازمي زين فتح علينا باب يديد الشباب كلهم يبون رقم نور الغندور“.

ورغم الجدل والانتقادات والسخرية التي تعرَض لها النائب العازمي الذي سبق وأن تصدَى لفعاليات فنية وترفيهية في الكويت واعترض عليها، فقد أشار بعض النشطاء إلى أن التغريدة المتداولة غير حقيقية، وأن النائب لم يدل بتصريح كهذا.

ويتزامن هذا الجدل، مع بدء عرض مسلسل ”من شارع الهرم إلى“، الذي اعتبره العازمي بأنه عمل يدعو إلى ”الرذيلة والانحطاط“، وطالب وزارة الإعلام بـ“التحرك“ وسحب ترخيص الشركة المنتجة له بالرغم من أنها شركة غير كويتية.

وأثار هذا المسلسل الذي يُعرض على محطة ”MBC1″، ومنصة شاهد، جدلا واسعا منذ عرضه بسبب تطرقه لقضايا ”مثيرة وحساسة“ منها قضية الخيانة الزوجية، وجرائم الشرف، والرجل الناعم.

وتعقيبا على الجدل، أكدت وزارة الإعلام الكويتية أن هذا العمل من إنتاج شركة غير كويتية، وتم تصويره خارج الكويت، وسيتم التحقيق فيما إذا تم تصوير أي مشاهد داخل الكويت دون الحصول على ترخيص مسبق.

والعمل من تأليف هبة مشاري حمادة، وإخراج المثنى صبح، وإنتاج شركة (Eagle Films Production) للمنتج اللبناني جمال سنان، ويشارك فيه نخبة من الفنانين من عدة جنسيات عربية، منهم: هدى حسين، خالد البريكي، نور الغندور، مرام، محمد الرمضان، إيمان الحسيني، أحمد إيراج، ليلى عبدالله، نور الشيخ، فرح الصراف، والسورية روعة السعدي، وغيرهم.

وتدور أحداث العمل حول أسرة الدكتورة عبلة (هدى حسين)، وما يدور داخل هذه الأسرة المكونة من أطباء (هم أبناؤها)، تتباين طباعهم وتفاصيل حياتهم.

وتبدأ قصة العمل بدخول راقصة (نور الغندور) إلى هذا المنزل محاولة فرض قوانينها وسيطرتها على هذه الأسرة، لتتوالى الأحداث في طابع اجتماعي مشوق.