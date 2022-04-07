بعد الضجة التي أثارها بسبب "زنا المحارم".. مشهد جديد بمسلسل "دنيا تانية" ينقذ صناع العمل

كشفت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل ”دنيا تانية“، الذي سبق وأثار جدلًا بسبب مشهد يتعلق بـ ”زنا المحارم“، وتم إيقاف عرض الحلقة الأولى منه، أن المشهد المثير للجدل ليس كما ظهر للجمهور.

وكان المشهد الذي عرض في الحلقة الأولى يتضمن قيام الفنانة مي سليم بخيانة الفنانة ليلى علوي بعد أن ضبطتها الأخيرة مع زوجها.

وألمح المشهد للمشاهد إلى أن ”مي سليم“ وهي شقيقة ليلى علوي، الأمر الذي تسبب بجدل واسع، وصل إلى حد تقديم شكوى عاجلة ضد المسلسل، بدعوى أنه يروج لـ“زنا المحارم“.

لكن الحلقة السادسة أظهرت خلاف ذلك، إذ ظهرت الفنانة ليلى علوي وهي تتحدث إلى الفنانة وفاء صادق (والتي تلعب دور صديقتها في العمل)، لتكشف أن ”مي سليم ليست شقيقتها إنما ابنة عمها، وتربت معها“.

وبدا المشهد وكأنما تم زجه وإضافته إلى المسلسل في محاولة للخروج من مأزق قضية ”زنا المحارم“، التي فتحت النار على صناع العمل.

وسبق أن تقدم الدكتور خالد عبد الجليل رئيس الرقابة على المصنفات الفنية في مصر، بشكوى عاجلة إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، يؤكد من خلالها أن مشهد ”زنا المحارم“ قد تم حذفه سابقًا من قبل الرقابة.

وأضاف خالد عبد الجليل في شكواه أن قناة ”النهار“ التي يعرض المسلسل على شاشتها تحايلت على الرقابة، وقامت بعرض المشهد المحذوف، والذي لم يحصل على ترخيص بعرضه، ليقرر ”الأعلى لتنظيم الإعلام“ وقف الحلقة الأولى من المسلسل.

وأكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في بيان رسمي أصدره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“ على ضرورة إذاعة الحلقة الحاصلة على التصريح والمحذوفة منها مشاهد تتعلق بزنا المحارم.

وقال المجلس في بيانه، آنذاك: ”التنبيه على جميع القنوات الحاصلة على حق العرض، بعدم إذاعة أي مصنف غير حاصل على ترخيص بالعرض“.

وأضاف المجلس أنه لن يتوانى عن تطبيق المعايير التي يتضمنها الكود الإعلامي المعلن عنه، وأنه سيطبق النصوص الواردة في قانونه حال المخالفة التي تندرج من وقف الإذاعة حتى سحب ترخيص القناة نفسها إذا تمادت في المخالفات.

وفي تفاصيل أحداث الحلقة الأولى (محل الجدل) من مسلسل ”دنيا تانية“، فقد دارت حول حفل لعيد ميلاد نجل الفنانة ليلى علوي، حيث يحضره الأقارب والأصدقاء، وتحرص شقيقتها (مي سليم) التي تعيش خارج مصر على العودة لحضور عيد الميلاد.

ويبدي فراس سعيد الذي يجسد شخصية زوج ليلى علوي، إعجابه بـ مي سليم شقيقة زوجته، ويعلق على ملابسها المثيرة أمام زوجته التي ترفض تعليقه.

وبعد الحفل بأيام تستقبل ليلى علوي رسالة على هاتفها من مجهول يُعلمها فيها بأن زوجها يخونها في أحد الفنادق، فتتوجه إلى هناك، لتكتشف خيانة زوجها مع مي سليم (التي ظهرت وكأنها شقيقتها لتكشف أحداث الحلقة السادسة أنها ابنة عمها).

ومسلسل ”دنيا تانية“ بطولة: ليلى علوي، مجدي كامل، وفاء صادق، مي سليم، أشرف زكي، فراس سعيد، وسيناريو وحوار عمرو مؤمن، وإبراهيم الصباغ، وقام بالإشراف على الكتابة أمين جمال، وهو من إخراج أحمد عبد العال.